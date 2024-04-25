https://ria.ru/20240425/ograda-1942333466.html
Изрисованную ограду посольства Франции в Москве почистили
Изрисованную ограду посольства Франции в Москве почистили - РИА Новости, 25.04.2024
Изрисованную ограду посольства Франции в Москве почистили
Ограду посольства Франции в Москве, изрисованную неизвестными, почистили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:11
2024-04-25T18:11
2024-04-25T18:11
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ограду посольства Франции в Москве, изрисованную неизвестными, почистили, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщалось ранее, неизвестные нарисовали на заборе дипломатического представительства три белых черепа на черном фоне. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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Ограда посольства Франции в Москве, с которой убрали изображение черепа и костей
Ограду посольства Франции в Москве, на которой неизвестные нарисовали черепа и кости, уже почистили, передает корреспондент РИА Новости
2024-04-25T18:11
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РИА Новости
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франция, украина, россия, эммануэль макрон, евросоюз, москва
Франция, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Москва
Изрисованную ограду посольства Франции в Москве почистили
Ограду посольства Франции в Москве, изрисованную неизвестными, почистили