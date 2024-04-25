https://ria.ru/20240425/ograda-1942333466.html

Изрисованную ограду посольства Франции в Москве почистили

Изрисованную ограду посольства Франции в Москве почистили - РИА Новости, 25.04.2024

Изрисованную ограду посольства Франции в Москве почистили

Ограду посольства Франции в Москве, изрисованную неизвестными, почистили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:11

2024-04-25T18:11

2024-04-25T18:11

франция

украина

россия

эммануэль макрон

евросоюз

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ограду посольства Франции в Москве, изрисованную неизвестными, почистили, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщалось ранее, неизвестные нарисовали на заборе дипломатического представительства три белых черепа на черном фоне. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.

https://ria.ru/20240424/sanktsii-1942165015.html

франция

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Ограда посольства Франции в Москве, с которой убрали изображение черепа и костей Ограду посольства Франции в Москве, на которой неизвестные нарисовали черепа и кости, уже почистили, передает корреспондент РИА Новости 2024-04-25T18:11 true PT0M12S

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франция, украина, россия, эммануэль макрон, евросоюз, москва