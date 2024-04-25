https://ria.ru/20240425/obstrel-1942337340.html

В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом

В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 25.04.2024

В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом

ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области, предварительно, пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:29

2024-04-25T18:29

2024-04-25T19:21

специальная военная операция на украине

токмак

вооруженные силы украины

украина

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области, предварительно, пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

токмак

украина

запорожская область

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Наталья Макарова

токмак, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, евгений балицкий