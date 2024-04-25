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В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 25.04.2024
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18:29 25.04.2024 (обновлено: 19:21 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/obstrel-1942337340.html
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 25.04.2024
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом
ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области, предварительно, пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:29
2024-04-25T19:21
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области, предварительно, пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
токмак
украина
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токмак, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом

ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, пострадали не менее 3 человек

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела Токмака
Последствия обстрела Токмака - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела Токмака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области, предварительно, пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«
"Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек", - написал Балицкий.
По его словам, на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.
Изображение сгенерировано ИИ
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20 апреля, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеТокмакВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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