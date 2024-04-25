https://ria.ru/20240425/obstrel-1942337340.html
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 25.04.2024
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом
ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области, предварительно, пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:29
2024-04-25T18:29
2024-04-25T19:21
специальная военная операция на украине
токмак
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в городе Токмак Запорожской области, предварительно, пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек", - написал Балицкий.По его словам, на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
токмак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токмак, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Токмаке ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом
ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, пострадали не менее 3 человек