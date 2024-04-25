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Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T00:19
2024-04-25T00:19
2024-04-25T00:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении. Три обстрела - на горловском направлении. Всего выпущено 17 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Согласно представительству, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 17 боеприпасов