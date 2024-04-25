https://ria.ru/20240425/obstrel-1942168693.html

Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.04.2024

Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T00:19

2024-04-25T00:19

2024-04-25T00:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Три обстрела - на донецком направлении. Три обстрела - на горловском направлении. Всего выпущено 17 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Согласно представительству, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1942085842.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, происшествия