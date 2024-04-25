https://ria.ru/20240425/obraschenie-1942245479.html

"Неизбежно": в ФРГ обратились к Байдену после нового решения по Украине

"Неизбежно": в ФРГ обратились к Байдену после нового решения по Украине - РИА Новости, 25.04.2024

"Неизбежно": в ФРГ обратились к Байдену после нового решения по Украине

Президент США Джо Байден планирует оттянуть поражение украинской армии до окончания выборов посредством предоставления Киеву нового пакета помощи, написал... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:47

2024-04-25T12:47

2024-04-25T13:46

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует оттянуть поражение украинской армии до окончания выборов посредством предоставления Киеву нового пакета помощи, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Все, что ты (Джо Байден. — Прим. ред.) сделал, — это получил шанс отсрочить неизбежный исход своего прокси-конфликта до завершения выборов", — отметил он.По мнению Доткома, американский лидер делает это для того, чтобы его оппоненты не предъявили ему поражение на Украине. Предприниматель добавил, что для достижения этой цели Байден готов отсылать украинцев на верную смерть."Сотни мужчин, мужей и отцов умирают каждый день во время твоей кампании по переизбранию", — подытожил бизнесмен.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Читайте в Дзен: Постпред США неожиданно вспомнила о бомбардировке Нагасаки в ООН. Однако тут же нашла, в чем обвинить Россию"Прямо сейчас". В США сделали неожиданное заявление о России. С Москвой придется считаться

https://ria.ru/20240425/sholts-1942217558.html

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, джейк салливан, megaupload