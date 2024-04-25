https://ria.ru/20240425/obeschanie-1942173793.html

Антонов назвал ложью обещания Киева по ракетам ATACMS

Антонов назвал ложью обещания Киева по ракетам ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024

Антонов назвал ложью обещания Киева по ракетам ATACMS

Посол России в США Анатолий Антонов назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты ATACMS по территории России. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T02:40

2024-04-25T02:40

2024-04-25T02:49

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

анатолий антонов

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942173955_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c01cbcd40d2ed57d4e1cb10023979377.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал ложью обещания Киева Вашингтону не применять ракеты ATACMS по территории России. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщал, что США уверены, что Киев будет верен обещанию не применять ракеты ATACMS за пределами своей территории. "Особенно циничны заверения в том, что украинские "клиенты" якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим? Кстати, американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам", — сказал посол журналистам.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.О том, что Штаты передали это оружие постсоветской республике еще в марте, ранее писало Politico. По информации издания, ВСУ уже два раза использовали его для ударов вглубь российской территории.Кроме того, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.Как заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко, поставки ATACMS Украине не повлияют на ход спецоперации, их будут сбивать так же, как и другие ракеты. По ее мнению, решение передать их киевскому режиму — показательное выступление перед президентскими выборами в США.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240424/gagin-1942152266.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, анатолий антонов, украина