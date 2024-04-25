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Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие
Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие - РИА Новости, 25.04.2024
Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие
Если один из партнеров поднимает руку на другого, то, вопреки народной мудрости, это история вообще не о любви. Разбираемся – почему сложно уйти от того, кто причиняет боль, почему насилие нельзя оправдывать и прощать, и что делать, если вы все же оказались в такой ситуации.
2024-04-25T12:00
2024-04-25T12:00
2024-04-25T12:00
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подкаст
отношения
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влюбленность
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Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие
Если один из партнеров поднимает руку на другого, то, вопреки народной мудрости, это история вообще не о любви. Разбираемся – почему сложно уйти от того, кто причиняет боль, почему насилие нельзя оправдывать и прощать, и что делать, если вы все же оказались в такой ситуации.
audio/mpeg
Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие
Если один из партнеров поднимает руку на другого, то, вопреки народной мудрости, это история вообще не о любви. Разбираемся – почему сложно уйти от того, кто причиняет боль, почему насилие нельзя оправдывать и прощать, и что делать, если вы все же оказались в такой ситуации.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подкаст, отношения, любовь, влюбленность, вконтакте, аудио
Нас двое, Подкаст, отношения, Любовь, влюбленность, ВКонтакте
Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие
Если один из партнеров поднимает руку на другого, то, вопреки народной мудрости, это история вообще не о любви. Разбираемся – почему сложно уйти от того, кто причиняет боль, почему насилие нельзя оправдывать и прощать, и что делать, если вы все же оказались в такой ситуации.