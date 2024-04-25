https://ria.ru/20240425/nasilie-1942196099.html

Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие

Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие - РИА Новости, 25.04.2024

Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие

Если один из партнеров поднимает руку на другого, то, вопреки народной мудрости, это история вообще не о любви. Разбираемся – почему сложно уйти от того, кто причиняет боль, почему насилие нельзя оправдывать и прощать, и что делать, если вы все же оказались в такой ситуации.

2024-04-25T12:00

2024-04-25T12:00

2024-04-25T12:00

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влюбленность

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Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие Если один из партнеров поднимает руку на другого, то, вопреки народной мудрости, это история вообще не о любви. Разбираемся – почему сложно уйти от того, кто причиняет боль, почему насилие нельзя оправдывать и прощать, и что делать, если вы все же оказались в такой ситуации. audio/mpeg

Почему трудно выйти из отношений, где есть физическое насилие Если один из партнеров поднимает руку на другого, то, вопреки народной мудрости, это история вообще не о любви. Разбираемся – почему сложно уйти от того, кто причиняет боль, почему насилие нельзя оправдывать и прощать, и что делать, если вы все же оказались в такой ситуации. audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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