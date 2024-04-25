https://ria.ru/20240425/napadenie-1942248341.html

Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию

Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию - РИА Новости, 25.04.2024

Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:52

2024-04-25T12:52

2024-04-25T13:23

белоруссия

минск

москва

в мире

всебелорусское народное собрание

александр лукашенко

владимир путин

россия

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от Минска, так и от Москвы."Там (на Западе - ред.) знают, что не дай Бог они ступят на территорию Белоруссии, получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на РФ.Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942250656.html

https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942238664.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, минск, москва, в мире, всебелорусское народное собрание, александр лукашенко, владимир путин, россия