https://ria.ru/20240425/napadenie-1942248341.html
Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию
Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:52
2024-04-25T12:52
2024-04-25T13:23
белоруссия
минск
москва
в мире
всебелорусское народное собрание
александр лукашенко
владимир путин
россия
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения на белорусскую территорию агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия как от Минска, так и от Москвы."Там (на Западе - ред.) знают, что не дай Бог они ступят на территорию Белоруссии, получат мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Белоруссию будет расцениваться как нападение на РФ.Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942250656.html
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942238664.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае нападения на Белоруссию
Лукашенко пообещал мгновенный ответ Минска и Москвы при нападении на Белоруссию