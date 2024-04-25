Экс-разведчик рассказал о публикациях французских наемников в соцсетях
Экс-разведчик Чинкуини: французские наемники в ВСУ много публикуют в соцсетях
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Французские наемники в ВСУ много публикуют в соцсетях, сложнее выявлять государственных агентов. находящихся на Украине, заявил РИА Новости бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева.
Он сообщил, что иногда сами наемники представляют ему информацию, однако сложнее обнаруживать агентов французских властей, которые также присутствуют на Украине.
"Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие в Донбассе или на Украине людей другой категории – агентов, работающих по заказу французского правительства, профессионалов в командировке, которые не занимаются самолюбованием в социальных сетях", - сказал собеседник агентства.
При этом французы, отправившееся воевать в рядах ВСУ по собственной инициативе, активно афишируют свою деятельность, отметил он.
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"Благодаря нарциссизму отдельных "волонтеров" и их потребности в социальном признании, социальные сети являются главным источником информации, которую впоследствии достаточно проанализировать и сопоставить, например, со статьями в прессе, административными актами, доступными в интернете, документами, полученными на Украине российскими IT-экспертами, информацией, предоставленной источниками", - рассказал Чинкуини.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО.
В частности, в середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.