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Экс-разведчик рассказал о публикациях французских наемников в соцсетях - РИА Новости, 25.04.2024
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https://ria.ru/20240425/naemniki-1942190413.html
Экс-разведчик рассказал о публикациях французских наемников в соцсетях
Экс-разведчик рассказал о публикациях французских наемников в соцсетях - РИА Новости, 25.04.2024
Экс-разведчик рассказал о публикациях французских наемников в соцсетях
Французские наемники в ВСУ много публикуют в соцсетях, сложнее выявлять государственных агентов. находящихся на Украине, заявил РИА Новости бывший полицейский и РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:51
2024-04-25T08:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Французские наемники в ВСУ много публикуют в соцсетях, сложнее выявлять государственных агентов. находящихся на Украине, заявил РИА Новости бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева. Он сообщил, что иногда сами наемники представляют ему информацию, однако сложнее обнаруживать агентов французских властей, которые также присутствуют на Украине. "Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие в Донбассе или на Украине людей другой категории – агентов, работающих по заказу французского правительства, профессионалов в командировке, которые не занимаются самолюбованием в социальных сетях", - сказал собеседник агентства. При этом французы, отправившееся воевать в рядах ВСУ по собственной инициативе, активно афишируют свою деятельность, отметил он. "Благодаря нарциссизму отдельных "волонтеров" и их потребности в социальном признании, социальные сети являются главным источником информации, которую впоследствии достаточно проанализировать и сопоставить, например, со статьями в прессе, административными актами, доступными в интернете, документами, полученными на Украине российскими IT-экспертами, информацией, предоставленной источниками", - рассказал Чинкуини. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика. Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
https://ria.ru/20240208/naemniki-1926064045.html
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922730366.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
Экс-разведчик рассказал о публикациях французских наемников в соцсетях

Экс-разведчик Чинкуини: французские наемники в ВСУ много публикуют в соцсетях

Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети
Скриншот публикации украинской волонтерки в социальной сети. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Французские наемники в ВСУ много публикуют в соцсетях, сложнее выявлять государственных агентов. находящихся на Украине, заявил РИА Новости бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева.
Он сообщил, что иногда сами наемники представляют ему информацию, однако сложнее обнаруживать агентов французских властей, которые также присутствуют на Украине.
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"Сложность с открытыми источниками заключается в том, чтобы выявить присутствие в Донбассе или на Украине людей другой категории – агентов, работающих по заказу французского правительства, профессионалов в командировке, которые не занимаются самолюбованием в социальных сетях", - сказал собеседник агентства.
При этом французы, отправившееся воевать в рядах ВСУ по собственной инициативе, активно афишируют свою деятельность, отметил он.
«
"Благодаря нарциссизму отдельных "волонтеров" и их потребности в социальном признании, социальные сети являются главным источником информации, которую впоследствии достаточно проанализировать и сопоставить, например, со статьями в прессе, административными актами, доступными в интернете, документами, полученными на Украине российскими IT-экспертами, информацией, предоставленной источниками", - рассказал Чинкуини.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что много иностранных наемников воюют на стороне Украины, это каждый раз подтверждается. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО.
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В частности, в середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
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