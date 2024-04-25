https://ria.ru/20240425/naemniki-1942174735.html
Разведчик раскрыл число воевавших в ВСУ французских наемников
Разведчик раскрыл число воевавших в ВСУ французских наемников - РИА Новости, 25.04.2024
Разведчик раскрыл число воевавших в ВСУ французских наемников
По меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала российской специальной военной операции, сообщил РИА... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:10
2024-04-25T03:10
2024-04-25T06:19
специальная военная операция на украине
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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. По меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала российской специальной военной операции, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева."Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать", - отметил Чинкуини.По его словам, в этот список также входят двое мужчин, которых французские власти называют "волонтерами"."Правительство представило их как "гуманитарных работников", сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля", - сообщил бывший разведчик.Он отметил, что обладает информацией и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева."Остальные только что были обнаружены, и о них пока недостаточно сведений для публикации", - добавил он.При этом МИД Франции, несмотря на публикации во французских СМИ информации о погибших на Украине французах, отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, обвиняя Россию в "дезинформации".В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу - оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия - убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
https://ria.ru/20240410/mogily-1938983656.html
https://ria.ru/20240423/naemniki-1941677234.html
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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
Разведчик раскрыл число воевавших в ВСУ французских наемников
Чинкуини: не менее 75 французских наемников воевали в ВСУ с начала СВО
ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. По меньшей мере 75 французских наемников на Украине были убиты, ранены или вернулись во Францию с начала российской специальной военной операции, сообщил РИА Новости Николя Чинкуини, экс-сотрудник французской контртеррористической разведки, который сейчас занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева.
"Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать", - отметил Чинкуини.
По его словам, в этот список также входят двое мужчин, которых французские власти называют "волонтерами".
"Правительство представило их как "гуманитарных работников", сотрудников некой швейцарской НПО, но я убежден, что они были государственными агентами. Их существование открылось нам с их смертью 1 февраля", - сообщил бывший разведчик.
Он отметил, что обладает информацией и о других наемниках, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева.
"Остальные только что были обнаружены, и о них пока недостаточно сведений для публикации", - добавил он.
При этом МИД Франции, несмотря на публикации во французских СМИ информации о погибших на Украине французах, отрицает наличие в рядах ВСУ
французских наемников, обвиняя Россию
в "дезинформации".
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
Лидером по числу убитых "солдат удачи" в Минобороны назвали Польшу
- оттуда приехали 2 960 человек, уничтожены 1 497. Следом идет Грузия
- убит 561 из 1 042 наемников, а прибывшие из США
потеряли 491 из 1 113 человек. Уничтожены также 422 из 1 005 канадских боевиков, 360 из 822 - британских, 349 из 784 - румынских. Из Германии
приехали 235 наемников, ликвидированы 88.