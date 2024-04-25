https://ria.ru/20240425/muzhchina-1942352209.html

В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет

В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет - РИА Новости, 25.04.2024

В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет

Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося взорвать самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется в заведомо ложном сообщении о взрыве,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:42

2024-04-25T19:42

2024-04-25T19:42

происшествия

сочи

краснодарский край

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg

СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося взорвать самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется в заведомо ложном сообщении о взрыве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Видео с инцидентом появилось ранее в Telegram-канале Mash. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем расстегивает брюки и пытается поджечь сумку на плече. На попытки пресечь его действия бортпроводником, кидается в драку. "Все легли, я себя жгу!", выкрикивает агрессор и снова включает зажигалку. Позже в сочинском аэропорту РИА Новости рассказали, что мужчина взломал аварийную дверь терминала "чистой зоны" и проник на борт самолета авиакомпании "Россия", где устроил дебош, но вскоре был задержан правоохранителями. Судом установлено, что фигурант находящийся на борту самолета авиакомпании "Россия" сообщил ложную информацию экипажу: он утверждал, что в сумке у него тротил, "он всех взорвет". "Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге)", - говорится в Telegram-канале судов. Также в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения. "Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца", - поясняется в сообщении пресс-службы объединённых судов.

https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

сочи

краснодарский край

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, москва