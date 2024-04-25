https://ria.ru/20240425/muzhchina-1942352209.html
В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет
В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет - РИА Новости, 25.04.2024
В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет
Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося взорвать самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется в заведомо ложном сообщении о взрыве,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:42
2024-04-25T19:42
2024-04-25T19:42
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СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося взорвать самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется в заведомо ложном сообщении о взрыве, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Видео с инцидентом появилось ранее в Telegram-канале Mash. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем расстегивает брюки и пытается поджечь сумку на плече. На попытки пресечь его действия бортпроводником, кидается в драку. "Все легли, я себя жгу!", выкрикивает агрессор и снова включает зажигалку. Позже в сочинском аэропорту РИА Новости рассказали, что мужчина взломал аварийную дверь терминала "чистой зоны" и проник на борт самолета авиакомпании "Россия", где устроил дебош, но вскоре был задержан правоохранителями. Судом установлено, что фигурант находящийся на борту самолета авиакомпании "Россия" сообщил ложную информацию экипажу: он утверждал, что в сумке у него тротил, "он всех взорвет". "Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге)", - говорится в Telegram-канале судов. Также в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения. "Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца", - поясняется в сообщении пресс-службы объединённых судов.
https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html
https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, москва
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Москва
В Сочи арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет
В Сочи на два месяца арестовали мужчину, пытавшегося поджечь себя и самолет
СОЧИ, 25 апр – РИА Новости.
Адлерский районный суд арестовал на два месяца мужчину, пытавшегося взорвать самолет в аэропорту Сочи, он обвиняется в заведомо ложном сообщении о взрыве, сообщает
объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Видео с инцидентом появилось ранее в Telegram-канале Mash. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем расстегивает брюки и пытается поджечь сумку на плече. На попытки пресечь его действия бортпроводником, кидается в драку. "Все легли, я себя жгу!", выкрикивает агрессор и снова включает зажигалку.
Позже в сочинском аэропорту РИА Новости рассказали, что мужчина взломал аварийную дверь терминала "чистой зоны" и проник на борт самолета авиакомпании "Россия", где устроил дебош, но вскоре был задержан правоохранителями. Судом установлено, что фигурант находящийся на борту самолета авиакомпании "Россия" сообщил ложную информацию экипажу: он утверждал, что в сумке у него тротил, "он всех взорвет".
«
"Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге)", - говорится в Telegram-канале судов.
Также в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения. "Рассмотрев материалы, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 2 месяца", - поясняется в сообщении пресс-службы объединённых судов.