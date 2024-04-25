https://ria.ru/20240425/mtsd-1942198475.html

В Москве завершают реконструкцию газопроводов для строительства МЦД-1

В Москве завершают реконструкцию газопроводов для строительства МЦД-1 - РИА Новости, 25.04.2024

В Москве завершают реконструкцию газопроводов для строительства МЦД-1

Специалисты завершают реконструкцию газопроводов для строительства участка МЦД-1 в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:37

2024-04-25T09:37

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты завершают реконструкцию газопроводов для строительства участка МЦД-1 в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты столичного газового хозяйства завершают перекладку газопроводов в рамках строительства новых путей для первого Московского центрального диаметра. На участке Москва-Товарная-Смоленская — Москва-Бутырская монтируют третий и четвертый главные пути, а также реконструируют вокзал на станции Москва-Пассажирская-Смоленская", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на участке переложат более 1,5 километра газопровода, специалисты применяют бестраншейные технологии для качественной и оперативной работы. Также сообщается, что в рамках работы используется горизонтальное шнековое бурение, которое предполагает прокладку трубопровода с помощью шнековой буровой установки. Такое бурение выполняется без выхода на поверхность, это позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду. Еще специалисты применяют метод микротоннелирования, благодаря которому тоннели сооружаются без использования промежуточных шахт. "В ноябре 2023 года специалисты закончили перекладку газопроводов низкого давления, а реконструкцию газопроводов среднего давления планируют завершить в апреле 2024-го", - подытожили на сайте мэра и правительства столицы.

https://ria.ru/20240321/puteprovody-1934746270.html

https://realty.ria.ru/20231211/tonnel-1915077885.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва