https://ria.ru/20240425/most-1942188962.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 25.04.2024
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 37 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:36
2024-04-25T08:36
2024-04-25T08:36
происшествия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 37 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в четверг в 07.53 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240317/most-1933653339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 37 минут