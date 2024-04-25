https://ria.ru/20240425/moskva-1942319512.html

Промпредприятия Москвы начали активно наращивать компетенции в ИТ

Промпредприятия Москвы начали активно наращивать компетенции в ИТ - РИА Новости, 25.04.2024

Промпредприятия Москвы начали активно наращивать компетенции в ИТ

Промпредприятия столицы динамично улучшают информационные технологии и предлагают новые решения для разных отраслей жизнедеятельности, они способны снизить... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:00

2024-04-25T19:00

2024-04-25T19:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

сергей собянин

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Промпредприятия столицы динамично улучшают информационные технологии и предлагают новые решения для разных отраслей жизнедеятельности, они способны снизить издержки и облегчить работу человека, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, каждый год в Москве появляется около 150 предприятий, которые производят нужную продукцию для жителей города, а также для других предприятий."Например, один из московских производителей оборудования для теплиц импортозаместил программу для их управления, которая позволяет дистанционно контролировать технологические режимы выращивания растений", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.В 2023 году предприятие первым в РФ создало и запустило в работу полностью автоматический дезинфектор воды для тепличных комплексов. С его помощью вода очищается при помощи ультрафиолетового излучения, обладающего бактерицидным действием. В результате жидкость становится очищенной от патогенных микроорганизмов и микрофлоры, и используется для орошения овощной продукции при ее выращивании.Также московский производитель промышленных роботизированных систем "Технорэд" получил лицензию от Минцифры РФ, которая доказывает статус IT-компании. Этот статус прежде всего показывает то, насколько роботизация важна для России и, как она влияет на увеличение ВВП через автоматизацию. Кроме того, статус обеспечивает предприятию доступ к разным инструментам господдержки. Например, доступ к получению льгот, различных грантов и субсидий.Для автоматизации производственных процессов и практического обучения студентов применяют паллетайзеры, роботизированные сварочные комплексы, манипуляторы и другие разработки предприятия. Ассортимент компании востребован у отечественных предприятий. Таким образом, на более чем 80 фабриках и заводах РФ были установлены выпущенные в прошлом году промышленные роботизированные системы.Столица считается городом с развитым производством. В ней работает более 4,2 тысячи промкомпаний, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Эти компании производят разные товары и внедряют инновации.По поручению московского градоначальника Сергея Собянина в столице исполняются меры, которые направлены на поднятие инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и улучшения производства. Столица создает все условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Для предпринимателей существует более чем 20 системных мер поддержки. Также создан ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что промпредприятия, работающие на территории Москвы, производят востребованную и высокотехнологичную продукцию, закрывая таким образом потребности внешнего и внутреннего рынков, сейчас эти изделия широко используются на ключевых объектах города.

https://ria.ru/20240424/dizayn-1941897493.html

https://ria.ru/20240424/moskva-1941875644.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, сергей собянин