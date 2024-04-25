https://ria.ru/20240425/moskva-1942211630.html

В Москве разрисовали ограду посольства Франции

В Москве разрисовали ограду посольства Франции - РИА Новости, 25.04.2024

В Москве разрисовали ограду посольства Франции

Неизвестные изрисовали ограду посольства Франции в Москве, на ней нарисовали черепа и кости на черном фоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:36

2024-04-25T10:36

2024-04-25T18:01

москва

франция

украина

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евросоюз

происшествия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Неизвестные изрисовали ограду посольства Франции в Москве, на ней нарисовали черепа и кости на черном фоне, передает корреспондент РИА Новости.На ограде неизвестные нарисовали, в частности, три белых черепа на черном фоне.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.

https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html

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Граффити на ограде посольства Франции в Москве На ограде посольства Франции в Москве неизвестные нарисовали черепа и кости на черном фоне, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-25T10:36 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, франция, украина, эммануэль макрон, евросоюз, происшествия