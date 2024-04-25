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В Москве перекроют движение транспорта из-за репетиции Парада Победы - РИА Новости, 25.04.2024
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09:16 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/moskva-1942193822.html
В Москве перекроют движение транспорта из-за репетиции Парада Победы
В Москве перекроют движение транспорта из-за репетиции Парада Победы - РИА Новости, 25.04.2024
В Москве перекроют движение транспорта из-за репетиции Парада Победы
Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:16
2024-04-25T09:16
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Москве 26 апреля, 2 и 5 мая будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в ЦАО и ЮВАО. Ограничения связаны с проведением тренировок Парада Победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади: 26 апреля и 2 мая - с 16.30 до 19.00, 5 мая - с 05.00 до 08.00. На ряде центральных набережных и улиц будет закрыто движение: 26 апреля и 2 мая - с 17.30 до окончания мероприятия, 5 мая - с 05.30 до окончания мероприятия. "В эти дни будет повторно закрыто движение для транспорта: 26 апреля, 2 мая - с 23.30 и 5 мая - с 10.00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, 26 апреля, 2 мая - с 22.30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста. Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16.30 26 апреля до 03.00 27 апреля; с 16.30 2 мая до 03.00 3 мая, 5 мая - с 05.00 до 13.00", - говорится в сообщении. Сообщается, что на участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.
https://ria.ru/20240423/peterburg-1941748839.html
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общество, садовое кольцо (москва), москва, цао, день победы
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва, ЦАО, День Победы
В Москве перекроют движение транспорта из-за репетиции Парада Победы

Дептранс Москвы: на ряде улиц перекроют движение из-за репетиции Парада Победы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекроют 26 апреля, 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Москве 26 апреля, 2 и 5 мая будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в ЦАО и ЮВАО. Ограничения связаны с проведением тренировок Парада Победы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади: 26 апреля и 2 мая - с 16.30 до 19.00, 5 мая - с 05.00 до 08.00. На ряде центральных набережных и улиц будет закрыто движение: 26 апреля и 2 мая - с 17.30 до окончания мероприятия, 5 мая - с 05.30 до окончания мероприятия.
"В эти дни будет повторно закрыто движение для транспорта: 26 апреля, 2 мая - с 23.30 и 5 мая - с 10.00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, 26 апреля, 2 мая - с 22.30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста. Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16.30 26 апреля до 03.00 27 апреля; с 16.30 2 мая до 03.00 3 мая, 5 мая - с 05.00 до 13.00", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая.
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