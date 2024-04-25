https://ria.ru/20240425/moshenniki-1942306286.html
В Краснодарском крае задержали пособников телефонных мошенников
В Краснодарском крае задержали пособников телефонных мошенников - РИА Новости, 25.04.2024
В Краснодарском крае задержали пособников телефонных мошенников
Полицейские задержали в Краснодаре подозреваемых в содействии телефонным мошенникам, которые находились за рубежом, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:38
2024-04-25T16:38
2024-04-25T16:38
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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Краснодаре подозреваемых в содействии телефонным мошенникам, которые находились за рубежом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники ОБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали троих жителей Кубани и приезжего из Красноярского края. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые действовали из-за рубежа… Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - передает пресс-служба краевого ГУ МВД слова Волк. Предварительно установлено, что злоумышленники через сервисы доставки получили из столичного региона несколько сим-боксов. Эти устройства обеспечивают пропуск трафика из иностранных государств на территорию РФ с заменой номера на российский. Фигуранты установили оборудование в квартирах и пользовались инструкциями и указаниями, которые поступали от анонимных кураторов. Подозреваемые регулярно меняли заблокированные сим-карты на новые, которые сотнями получали через курьеров вместе с деньгами, добавляет официальный представитель. Отмечается, что подозреваемых задержали в Краснодаре, трое из них были ранее судимы. В ходе обысков в квартирах изъяты сим-боксы, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны, а также более 5,5 тысячи сим-карт различных операторов.
https://ria.ru/20240424/servis-1941860700.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, ирина волк
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Ирина Волк
В Краснодарском крае задержали пособников телефонных мошенников
На Кубани задержали подозреваемых в содействии телефонным мошенникам за рубежом
КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости.
Полицейские задержали в Краснодаре подозреваемых в содействии телефонным мошенникам, которые находились за рубежом, сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники ОБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали троих жителей Кубани и приезжего из Красноярского края
. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые действовали из-за рубежа… Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - передает пресс-служба краевого ГУ МВД слова Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники через сервисы доставки получили из столичного региона несколько сим-боксов. Эти устройства обеспечивают пропуск трафика из иностранных государств на территорию РФ с заменой номера на российский.
Фигуранты установили оборудование в квартирах и пользовались инструкциями и указаниями, которые поступали от анонимных кураторов. Подозреваемые регулярно меняли заблокированные сим-карты на новые, которые сотнями получали через курьеров вместе с деньгами, добавляет официальный представитель.
Отмечается, что подозреваемых задержали в Краснодаре, трое из них были ранее судимы. В ходе обысков в квартирах изъяты сим-боксы, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны, а также более 5,5 тысячи сим-карт различных операторов.