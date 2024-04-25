https://ria.ru/20240425/miyako-1942186768.html

На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии

На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 25.04.2024

На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии

Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:09

2024-04-25T08:09

2024-04-25T08:09

в мире

окинава

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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company называет "неисправность оборудования на электростанции". "Сегодня в 3.12 (21.12 среды мск) произошло отключение электроэнергии по всей территории Миякодзимы. (Сегодня уже выпущен пресс-релиз). В настоящее время, мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11.42 (05.42 мск)", - отмечается в пресс-релизе энергетической компании. Как сообщал ранее телеканал NHK, на острове Мияко были обесточены 24490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет "почти все находящиеся на острове дома". В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили приём пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины были закрыты, а движение транспорта на улицах регулировали полицейские вручную.

https://ria.ru/20240424/sbros-1941914741.html

https://ria.ru/20240419/energodar-1940985964.html

окинава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, окинава