https://ria.ru/20240425/miyako-1942186768.html
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 25.04.2024
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:09
2024-04-25T08:09
2024-04-25T08:09
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company называет "неисправность оборудования на электростанции". "Сегодня в 3.12 (21.12 среды мск) произошло отключение электроэнергии по всей территории Миякодзимы. (Сегодня уже выпущен пресс-релиз). В настоящее время, мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11.42 (05.42 мск)", - отмечается в пресс-релизе энергетической компании. Как сообщал ранее телеканал NHK, на острове Мияко были обесточены 24490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет "почти все находящиеся на острове дома". В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили приём пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины были закрыты, а движение транспорта на улицах регулировали полицейские вручную.
https://ria.ru/20240424/sbros-1941914741.html
https://ria.ru/20240419/energodar-1940985964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, окинава
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии после сбоя
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company называет "неисправность оборудования на электростанции".
"Сегодня в 3.12 (21.12 среды мск) произошло отключение электроэнергии по всей территории Миякодзимы. (Сегодня уже выпущен пресс-релиз). В настоящее время, мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11.42 (05.42 мск)", - отмечается в пресс-релизе энергетической компании.
Как сообщал ранее телеканал NHK, на острове Мияко были обесточены 24490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет "почти все находящиеся на острове дома".
В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили приём пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины были закрыты, а движение транспорта на улицах регулировали полицейские вручную.