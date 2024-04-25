Рейтинг@Mail.ru
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/miyako-1942186768.html
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии - РИА Новости, 25.04.2024
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии
Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:09
2024-04-25T08:09
в мире
окинава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e46b16bb23826dafebc8bd06720a0e85.jpg
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company называет "неисправность оборудования на электростанции". "Сегодня в 3.12 (21.12 среды мск) произошло отключение электроэнергии по всей территории Миякодзимы. (Сегодня уже выпущен пресс-релиз). В настоящее время, мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11.42 (05.42 мск)", - отмечается в пресс-релизе энергетической компании. Как сообщал ранее телеканал NHK, на острове Мияко были обесточены 24490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет "почти все находящиеся на острове дома". В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили приём пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины были закрыты, а движение транспорта на улицах регулировали полицейские вручную.
https://ria.ru/20240424/sbros-1941914741.html
https://ria.ru/20240419/energodar-1940985964.html
окинава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_d983749014838f1a32486c0fdae6b03d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, окинава
В мире, Окинава
На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии

На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии после сбоя

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Подачу электроэнергии на острове Мияко японской префектуры Окинава возобновили, возможной причиной сбоя компания-поставщик Okinawa Electric Power Company называет "неисправность оборудования на электростанции".
"Сегодня в 3.12 (21.12 среды мск) произошло отключение электроэнергии по всей территории Миякодзимы. (Сегодня уже выпущен пресс-релиз). В настоящее время, мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11.42 (05.42 мск)", - отмечается в пресс-релизе энергетической компании.
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
В Японии прекратили сброс воды на аварийной АЭС из-за отключения энергии
24 апреля, 06:20
Как сообщал ранее телеканал NHK, на острове Мияко были обесточены 24490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет "почти все находящиеся на острове дома".
В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили приём пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины были закрыты, а движение транспорта на улицах регулировали полицейские вручную.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Энергодар остался без электричества из-за аварии на ЛЭП
19 апреля, 10:54
 
В миреОкинава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала