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Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях - РИА Новости, 25.04.2024
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14:13 25.04.2024 (обновлено: 14:19 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/minoborony-1942266548.html
Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях
Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях - РИА Новости, 25.04.2024
Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:13
2024-04-25T14:19
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 человек на Херсонском направлении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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