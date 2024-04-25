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Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях

Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях - РИА Новости, 25.04.2024

Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ в трех областях

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:13

2024-04-25T14:13

2024-04-25T14:19

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Малые Щербаки Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942043121.html

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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины