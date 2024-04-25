https://ria.ru/20240425/minoborony-1942187619.html

ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол

ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол - РИА Новости, 25.04.2024

ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол

Российские комплексы С-300, "Панцирь" и другие средства противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" создают над Запорожской областью защитный купол,... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:17

2024-04-25T08:17

2024-04-25T10:51

запорожская область

вооруженные силы украины

зрк с-300

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские комплексы С-300, "Панцирь" и другие средства противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" создают над Запорожской областью защитный купол, заявили в Минобороны. "Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области", — отметили в ведомстве.Там указали, что подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения также используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2". Это высокомобильный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов. Кроме того, в ведомстве привели слова военного, который сказал, что для борьбы с украинскими беспилотниками используются, в частности, системы "Панцирь".

https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф