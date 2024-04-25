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ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол - РИА Новости, 25.04.2024
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08:17 25.04.2024 (обновлено: 10:51 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/minoborony-1942187619.html
ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол
ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол - РИА Новости, 25.04.2024
ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол
Российские комплексы С-300, "Панцирь" и другие средства противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" создают над Запорожской областью защитный купол,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:17
2024-04-25T10:51
запорожская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские комплексы С-300, "Панцирь" и другие средства противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" создают над Запорожской областью защитный купол, заявили в Минобороны. &quot;Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области&quot;, — отметили в ведомстве.Там указали, что подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения также используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2". Это высокомобильный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов. Кроме того, в ведомстве привели слова военного, который сказал, что для борьбы с украинскими беспилотниками используются, в частности, системы "Панцирь".
https://ria.ru/20240416/zaes-1940284039.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
ВС России создадут над Запорожской областью защитный купол

Минобороны: российская ПВО создает над Запорожской областью защитный купол

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские комплексы С-300, "Панцирь" и другие средства противовоздушной обороны группировки войск "Днепр" создают над Запорожской областью защитный купол, заявили в Минобороны.
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"Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области", — отметили в ведомстве.

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Там указали, что подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.
Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения также используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Бук-М2". Это высокомобильный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов.
Кроме того, в ведомстве привели слова военного, который сказал, что для борьбы с украинскими беспилотниками используются, в частности, системы "Панцирь".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Вооруженные силы РФ
 
 
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