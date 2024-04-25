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МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством - РИА Новости, 25.04.2024
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12:55 25.04.2024 (обновлено: 13:15 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/mid-1942249220.html
МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством
МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством - РИА Новости, 25.04.2024
МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством
Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Швейцарией российских активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:55
2024-04-25T13:15
швейцария
москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Швейцарией российских активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Так называемая заморозка российских активов, прежде всего, резервов Банка России в западных юрисдикциях, а также попытки их изъять являются незаконными мерами, они грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе, принципы суверенного равенства государств и Устав ООН. Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, бандитизме. Любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов", - сказала Захарова на брифинге."В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. Под словом "зеркально" в данном случае понимаются наши ответные меры, мы их прорабатываем с ведомствами, это не означает симметрично. Мы будем руководствоваться подобным же подходом в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран имеется у России. Очевидно, что они в полной мере затронут и Берн, если местные власти не одумаются и решатся на преступные и мошеннические схемы", - добавила Захарова.
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швейцария, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Швейцария, Москва, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством

МИД: Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Берном российских активов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Швейцарией российских активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Так называемая заморозка российских активов, прежде всего, резервов Банка России в западных юрисдикциях, а также попытки их изъять являются незаконными мерами, они грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе, принципы суверенного равенства государств и Устав ООН. Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, бандитизме. Любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов", - сказала Захарова на брифинге.
"В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. Под словом "зеркально" в данном случае понимаются наши ответные меры, мы их прорабатываем с ведомствами, это не означает симметрично. Мы будем руководствоваться подобным же подходом в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран имеется у России. Очевидно, что они в полной мере затронут и Берн, если местные власти не одумаются и решатся на преступные и мошеннические схемы", - добавила Захарова.
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