МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством
МИД: Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Берном российских активов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Швейцарией российских активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Так называемая заморозка российских активов, прежде всего, резервов Банка России в западных юрисдикциях, а также попытки их изъять являются незаконными мерами, они грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе, принципы суверенного равенства государств и Устав ООН. Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, бандитизме. Любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов", - сказала Захарова на брифинге.
"В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. Под словом "зеркально" в данном случае понимаются наши ответные меры, мы их прорабатываем с ведомствами, это не означает симметрично. Мы будем руководствоваться подобным же подходом в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран имеется у России. Очевидно, что они в полной мере затронут и Берн, если местные власти не одумаются и решатся на преступные и мошеннические схемы", - добавила Захарова.