https://ria.ru/20240425/mid-1942249220.html

МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством

МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством - РИА Новости, 25.04.2024

МИД назвал заморозку российских активов Швейцарией воровством

Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Швейцарией российских активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:55

2024-04-25T12:55

2024-04-25T13:15

швейцария

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва прорабатывает ответные меры на заморозку Швейцарией российских активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Так называемая заморозка российских активов, прежде всего, резервов Банка России в западных юрисдикциях, а также попытки их изъять являются незаконными мерами, они грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, в том числе, принципы суверенного равенства государств и Устав ООН. Говорить, конечно, нужно не о заморозке, а о хищении, воровстве, бандитизме. Любое посягательство, как бы мы его ни называли, на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое и циничное воровство с целью пополнения собственных карманов", - сказала Захарова на брифинге."В соответствии с принципом взаимности в международных отношениях, зеркально отвечаем на любые недружественные действия, в том числе со стороны Швейцарии. Под словом "зеркально" в данном случае понимаются наши ответные меры, мы их прорабатываем с ведомствами, это не означает симметрично. Мы будем руководствоваться подобным же подходом в случае эвентуальной конфискации российских активов. Арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран имеется у России. Очевидно, что они в полной мере затронут и Берн, если местные власти не одумаются и решатся на преступные и мошеннические схемы", - добавила Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швейцария, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире