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Матвиенко рассказала об идеальном президенте США для России - РИА Новости, 25.04.2024
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10:24 25.04.2024 (обновлено: 13:53 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942209681.html
Матвиенко рассказала об идеальном президенте США для России
Матвиенко рассказала об идеальном президенте США для России - РИА Новости, 25.04.2024
Матвиенко рассказала об идеальном президенте США для России
Для России не имеет значения, кто одержит победу на американских выборах, идеальным президентом США был бы человек, понимающий, что период гегемонии ушел, но... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:24
2024-04-25T13:53
сша
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Для России не имеет значения, кто одержит победу на американских выборах, идеальным президентом США был бы человек, понимающий, что период гегемонии ушел, но такой личности нет на горизонте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Да нам абсолютно все равно - кто там, кого выберут... Просто они из выборов делают шоу, такие сериалы многосерийные. Это цирк-шапито, на самом деле", - сказала она в интервью РИА Новости.Матвиенко отметила, что, если все пойдет линейно, на финиш выходят два кандидата, хотя в США "может пойти и не линейно"."Один или другой - для нас нет никакого значения. Ничего не изменится. Вот если спросить: какого бы мы кандидата хотели? Идеальный ответ: это должен быть человек, который понимает, что все, период гегемонии ушел, ушел такой этап исторического развития, что США должны быть ответственным государством в целом за обстановку в мире. То есть должна быть такая историческая личность. Ее нет, и на горизонте нет", - сказала Матвиенко.Спикер верхней палаты российского парламента вспомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет работать с любым президентом, кому окажет доверие американский народ."И это абсолютная правда. Но применительно к системе Соединенных Штатов Америки об этом можно говорить с большой натяжкой. Потому что так устроена эта лукавая система, что большее число голосов американцев может набрать один кандидат, а президентом назначат другого кандидата. Такие случаи были. Это вот те, кто нас учит демократии", - заключила она.Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240425/aktivy-1942210684.html
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Матвиенко об идеальном для России президенте США
Матвиенко рассказала РИА Новости, какой президент США был бы идеальным для России.
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сша, россия
США, Россия
Матвиенко рассказала об идеальном президенте США для России

Матвиенко: президент США должен понимать, что период гегемонии его страны ушел

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Для России не имеет значения, кто одержит победу на американских выборах, идеальным президентом США был бы человек, понимающий, что период гегемонии ушел, но такой личности нет на горизонте, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Да нам абсолютно все равно - кто там, кого выберут... Просто они из выборов делают шоу, такие сериалы многосерийные. Это цирк-шапито, на самом деле", - сказала она в интервью РИА Новости.
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Матвиенко отметила, что, если все пойдет линейно, на финиш выходят два кандидата, хотя в США "может пойти и не линейно".
«
"Один или другой - для нас нет никакого значения. Ничего не изменится. Вот если спросить: какого бы мы кандидата хотели? Идеальный ответ: это должен быть человек, который понимает, что все, период гегемонии ушел, ушел такой этап исторического развития, что США должны быть ответственным государством в целом за обстановку в мире. То есть должна быть такая историческая личность. Ее нет, и на горизонте нет", - сказала Матвиенко.
Спикер верхней палаты российского парламента вспомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет работать с любым президентом, кому окажет доверие американский народ.
"И это абсолютная правда. Но применительно к системе Соединенных Штатов Америки об этом можно говорить с большой натяжкой. Потому что так устроена эта лукавая система, что большее число голосов американцев может набрать один кандидат, а президентом назначат другого кандидата. Такие случаи были. Это вот те, кто нас учит демократии", - заключила она.
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Вчера, 10:18
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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