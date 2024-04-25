https://ria.ru/20240425/mask-1942275032.html
Илон Маск отреагировал на заявления США по Украине
Илон Маск отреагировал на заявления США по Украине - РИА Новости, 25.04.2024
Илон Маск отреагировал на заявления США по Украине
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:52
2024-04-25T14:52
2024-04-25T16:20
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел. "Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть", — написал он в соцсети X.По мнению Маска, Белый дом так и не описал, как видит победу Киева в конфликте. Предприниматель часто высказывается о ситуации на Украине.Так, на прошлой неделе, комментируя решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву, он указал, что у Штатов нет стратегии выхода из конфликта. По мнению Маска, Белый дом может предложить только вечную войну со множеством погибших.Он также назвал безумием, что сторонников Украины в конгрессе, выделяющих деньги Киеву, называют патриотами, а американцев, желающих решения внутренних проблем, таких как охрана собственной границы, — агентами иностранного влияния.
https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, илон маск
В мире, США, Украина, Киев, Илон Маск, Специальная военная операция на Украине
Илон Маск отреагировал на заявления США по Украине
Маск: заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел.
«
"Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть", — написал он в соцсети X.
По мнению Маска, Белый дом так и не описал, как видит победу Киева
в конфликте.
Предприниматель часто высказывается о ситуации на Украине.
Так, на прошлой неделе, комментируя решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву, он указал, что у Штатов нет стратегии выхода из конфликта. По мнению Маска, Белый дом может предложить только вечную войну со множеством погибших.
Он также назвал безумием, что сторонников Украины в конгрессе, выделяющих деньги Киеву, называют патриотами, а американцев, желающих решения внутренних проблем, таких как охрана собственной границы, — агентами иностранного влияния.