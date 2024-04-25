https://ria.ru/20240425/mask-1942275032.html

Илон Маск отреагировал на заявления США по Украине

Илон Маск отреагировал на заявления США по Украине - РИА Новости, 25.04.2024

Илон Маск отреагировал на заявления США по Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:52

2024-04-25T14:52

2024-04-25T16:20

в мире

сша

украина

киев

илон маск

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что заявления администрации США по Украине не совпадают с реальным положением дел. "Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть", — написал он в соцсети X.По мнению Маска, Белый дом так и не описал, как видит победу Киева в конфликте. Предприниматель часто высказывается о ситуации на Украине.Так, на прошлой неделе, комментируя решение палаты представителей конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву, он указал, что у Штатов нет стратегии выхода из конфликта. По мнению Маска, Белый дом может предложить только вечную войну со множеством погибших.Он также назвал безумием, что сторонников Украины в конгрессе, выделяющих деньги Киеву, называют патриотами, а американцев, желающих решения внутренних проблем, таких как охрана собственной границы, — агентами иностранного влияния.

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

https://ria.ru/20240210/mask-1926542739.html

сша

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, киев, илон маск