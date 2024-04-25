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Лукашенко сожалеет о выводе из Белоруссии стратегического ядерного оружия - РИА Новости, 25.04.2024
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12:50 25.04.2024 (обновлено: 13:48 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942247274.html
Лукашенко сожалеет о выводе из Белоруссии стратегического ядерного оружия
Лукашенко сожалеет о выводе из Белоруссии стратегического ядерного оружия - РИА Новости, 25.04.2024
Лукашенко сожалеет о выводе из Белоруссии стратегического ядерного оружия
Россия поставила в Белоруссию несколько десятков современных ядерных боеприпасов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:50
2024-04-25T13:48
белоруссия
ссср
безопасность
александр лукашенко
россия
украина
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Россия поставила в Белоруссию несколько десятков современных ядерных боеприпасов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Руководство Российской Федерации, сопоставляя все факты, приняло решение. Еще раз подчеркиваю, по моему настоянию, а не потому что они хотели тут создать базу ядерного оружия. (Руководство РФ – ред.) вернуло нам несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов: бомбы и ракетные исполнения", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).Он также отметил, что им принято решение о размещении этого оружия, обслуживании, и о действиях искандеров на территории Белоруссии. "Это очень опасное и очень мощное оружие, оно себя показало уже на Украине с обычными ракетами. Поэтому, все регламентировано, сотрудники министерства обороны и ген штаба хорошо знают, что делать и в какой ситуации", - сказал Лукашенко.ВНС в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942233450.html
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белоруссия, ссср, безопасность, александр лукашенко, россия, украина
Белоруссия, СССР, Безопасность, Александр Лукашенко, Россия, Украина
Лукашенко сожалеет о выводе из Белоруссии стратегического ядерного оружия

Лукашенко сожалеет о выводе стратегического ядерного оружия после распада СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Россия поставила в Белоруссию несколько десятков современных ядерных боеприпасов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Руководство Российской Федерации, сопоставляя все факты, приняло решение. Еще раз подчеркиваю, по моему настоянию, а не потому что они хотели тут создать базу ядерного оружия. (Руководство РФ – ред.) вернуло нам несколько десятков самых современных ядерных боеприпасов: бомбы и ракетные исполнения", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
США активизировали работу по проверке ядерного оружия, заявил Лукашенко
Вчера, 11:59
Он также отметил, что им принято решение о размещении этого оружия, обслуживании, и о действиях искандеров на территории Белоруссии. "Это очень опасное и очень мощное оружие, оно себя показало уже на Украине с обычными ракетами. Поэтому, все регламентировано, сотрудники министерства обороны и ген штаба хорошо знают, что делать и в какой ситуации", - сказал Лукашенко.
ВНС в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Минск - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Вчера, 13:43
 
БелоруссияСССРБезопасностьАлександр ЛукашенкоРоссияУкраина
 
 
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