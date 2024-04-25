https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942238664.html

Запад превратил Украину в наркомана на коротком поводке, заявил Лукашенко

Запад превратил Украину в наркомана на коротком поводке, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

Запад превратил Украину в наркомана на коротком поводке, заявил Лукашенко

Западные страны превратили Украину в наркомана, которого держат "на коротком поводке" обещаниями новых поставок вооружения и финансовой помощи, заявил президент РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:19

2024-04-25T12:19

2024-04-25T12:19

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украина

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Западные страны превратили Украину в наркомана, которого держат "на коротком поводке" обещаниями новых поставок вооружения и финансовой помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Исходя из уровня военной опасности в регионе, особого внимания заслуживает вооруженный конфликт на территории Украины, о чем я только что сказал. Коалиция западных государств целенаправленно его затягивает… Превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаниями новых доз дополнительного вооружения, в том числе дальнобойных средств поражения, и финансовых (средств)", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942041392.html

украина

белоруссия

минск

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Дарья Буймова

в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко