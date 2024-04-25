https://ria.ru/20240425/latviya-1942230898.html

В МИД прокомментировали решение Риги об отказе от преподавания русского

В МИД прокомментировали решение Риги об отказе от преподавания русского - РИА Новости, 25.04.2024

В МИД прокомментировали решение Риги об отказе от преподавания русского

Москва расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию, подобная политика - это РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:50

2024-04-25T11:50

2024-04-25T12:18

москва

россия

в мире

латвия

мария захарова

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию, подобная политика - это прямое нарушение базовых прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."В этой связи расцениваем подобные действия латвийских властей не только как грубое принижение значения русского языка, а также всего того, что связано с Россией. Но самое главное, как яркое проявление шовинизма, прогрессирующего дискриминационного отношения к нашим соотечественникам по языковому, этническому признакам. Подобная политика – это прямое нарушение базовых прав человека. И в этом числе, конечно, право на родную речь, культуру, традиции, на историческую память. Все это закреплено в бесчисленных международных документах, декларациях и решениях, к которым причисляет себя Латвия", - сказала Захарова.Она отметила, что, по данным Минобрнауки Латвии, более половины средних учреждений выбирают к изучению русский язык в качестве второго иностранного и не хотят терять эту возможность, кроме того, 40% населения страны используют русский для ежедневного общения.Правительство Латвии на заседании во вторник одобрило поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми с 2026 года школьники смогут выбрать в качестве второго языка официальный язык Евросоюза или Европейской экономической зоны, возможности выбрать русский больше не будет.

https://na.ria.ru/20240401/tsentr-1937091402.html

https://ria.ru/20240308/yazyk-1932393395.html

москва

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, в мире, латвия, мария захарова