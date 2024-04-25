https://ria.ru/20240425/latviya-1942230898.html
В МИД прокомментировали решение Риги об отказе от преподавания русского
В МИД прокомментировали решение Риги об отказе от преподавания русского - РИА Новости, 25.04.2024
В МИД прокомментировали решение Риги об отказе от преподавания русского
Москва расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию, подобная политика - это РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:50
2024-04-25T11:50
2024-04-25T12:18
москва
россия
в мире
латвия
мария захарова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию, подобная политика - это прямое нарушение базовых прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."В этой связи расцениваем подобные действия латвийских властей не только как грубое принижение значения русского языка, а также всего того, что связано с Россией. Но самое главное, как яркое проявление шовинизма, прогрессирующего дискриминационного отношения к нашим соотечественникам по языковому, этническому признакам. Подобная политика – это прямое нарушение базовых прав человека. И в этом числе, конечно, право на родную речь, культуру, традиции, на историческую память. Все это закреплено в бесчисленных международных документах, декларациях и решениях, к которым причисляет себя Латвия", - сказала Захарова.Она отметила, что, по данным Минобрнауки Латвии, более половины средних учреждений выбирают к изучению русский язык в качестве второго иностранного и не хотят терять эту возможность, кроме того, 40% населения страны используют русский для ежедневного общения.Правительство Латвии на заседании во вторник одобрило поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми с 2026 года школьники смогут выбрать в качестве второго языка официальный язык Евросоюза или Европейской экономической зоны, возможности выбрать русский больше не будет.
https://na.ria.ru/20240401/tsentr-1937091402.html
https://ria.ru/20240308/yazyk-1932393395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, латвия, мария захарова
Москва, Россия, В мире, Латвия, Мария Захарова
В МИД прокомментировали решение Риги об отказе от преподавания русского
МИД назвал решение Риги об отказе от преподавания русского шовинизмом
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию, подобная политика - это прямое нарушение базовых прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"В этой связи расцениваем подобные действия латвийских властей не только как грубое принижение значения русского языка, а также всего того, что связано с Россией. Но самое главное, как яркое проявление шовинизма, прогрессирующего дискриминационного отношения к нашим соотечественникам по языковому, этническому признакам. Подобная политика – это прямое нарушение базовых прав человека. И в этом числе, конечно, право на родную речь, культуру, традиции, на историческую память. Все это закреплено в бесчисленных международных документах, декларациях и решениях, к которым причисляет себя Латвия", - сказала Захарова.
Она отметила, что, по данным Минобрнауки Латвии
, более половины средних учреждений выбирают к изучению русский язык в качестве второго иностранного и не хотят терять эту возможность, кроме того, 40% населения страны используют русский для ежедневного общения.
Правительство Латвии на заседании во вторник одобрило поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми с 2026 года школьники смогут выбрать в качестве второго языка официальный язык Евросоюза или Европейской экономической зоны, возможности выбрать русский больше не будет.