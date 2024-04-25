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Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино - РИА Новости, 25.04.2024
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05:09 25.04.2024 (обновлено: 05:37 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/lastochkino-1942178092.html
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино - РИА Новости, 25.04.2024
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино
Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении: ВСУ понесли большие потери и оставили вооружение, в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:09
2024-04-25T05:37
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении: ВСУ понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ. "Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации, наносившей удары по местам сосредоточения живой силы 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригады ВСУ, удалось выбить противника из огневых точек", - приводятся в сообщении слова военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр". Отмечается, что украинские войска, понеся большие потери в личном составе и военной технике, бросили свои позиции и отошли, оставив вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства. "При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы. В поселке не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц остались стоять остовы изрешеченных военных автомобилей и бронетехники противника", - сообщили военнослужащие.
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942170498.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино

Минобороны: ВСУ понесли большие потери в Ласточкино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении: ВСУ понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.
"Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации, наносившей удары по местам сосредоточения живой силы 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригады ВСУ, удалось выбить противника из огневых точек", - приводятся в сообщении слова военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр".
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Отмечается, что украинские войска, понеся большие потери в личном составе и военной технике, бросили свои позиции и отошли, оставив вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.
"При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы. В поселке не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц остались стоять остовы изрешеченных военных автомобилей и бронетехники противника", - сообщили военнослужащие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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