https://ria.ru/20240425/lastochkino-1942178092.html

Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино

Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино - РИА Новости, 25.04.2024

Военнослужащие группировки "Центр" рассказали об освобождении Ласточкино

Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении: ВСУ понесли большие потери и оставили вооружение, в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:09

2024-04-25T05:09

2024-04-25T05:37

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали, как освобождали Ласточкино на авдеевском направлении: ВСУ понесли большие потери и оставили вооружение, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ. "Штурм населенного пункта начался с вытеснения противника из лесополосы, расположенной перед поселком. Мотострелкам при поддержке авиации, наносившей удары по местам сосредоточения живой силы 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригады ВСУ, удалось выбить противника из огневых точек", - приводятся в сообщении слова военнослужащих горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр". Отмечается, что украинские войска, понеся большие потери в личном составе и военной технике, бросили свои позиции и отошли, оставив вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства. "При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы. В поселке не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц остались стоять остовы изрешеченных военных автомобилей и бронетехники противника", - сообщили военнослужащие.

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942170498.html

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность