https://ria.ru/20240425/kvalifikatsiya-1942257683.html

Члены приморского правительства повысили квалификацию в сфере финансов

Члены приморского правительства повысили квалификацию в сфере финансов - РИА Новости, 25.04.2024

Члены приморского правительства повысили квалификацию в сфере финансов

Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке ВТБ успешно провела обучение представителей правительства... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:40

2024-04-25T13:40

2024-04-25T16:18

приморский край

втб (банк)

ольга дергунова

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Школа экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при поддержке ВТБ успешно провела обучение представителей правительства Приморского края по программе повышения квалификации "Основы проектного и инфраструктурного финансирования: теория и практика", сообщает пресс-служба кредитной организации. Курс, разработанный экспертами банка ВТБ и ВТБ Инфраструктурный холдинг совместно с академическим партнером, позволил участникам овладеть экспертизой по всем стадиям жизненного цикла инвестиционных проектов с учетом особенностей государственно-частного партнерства в Дальневосточном федеральном округе. Курс обучения характеризуется: практико-ориентированным подходом к формированию системных знаний о принципах проектного финансирования инфраструктуры, изучением принципов оценки проектов и принятием решения банком об их финансировании на основе анализа реализованных ВТБ-кейсов. За 2022-2023 годы указанные эксперты успешно реализовали пять запусков программы. Уже более 250 представителей власти и бизнеса из 19 российских регионов приняли участие в обучении и стали членами сообщества ее выпускников. "Дальний Восток становится новым полюсом роста для России. Многолетнее партнерство банка и университета позволяют создавать уникальные образовательные программы для развития сильных компетентных команд в самых значимых для страны сферах и регионах", - сказала заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Дергунова, ее слова приводит пресс-служба. По словам проректора по дополнительному образованию ДВФУ Михаила Кривопала, помимо получения знаний, участники общаются, знакомятся и начинают дружить. "Ведь несмотря на то, что мы уже не сидим за партами в роли студентов, здесь устанавливаются новые связи, которые обогащают нашу жизнь. Эти отношения являются своеобразной "закваской", которая делает наш образовательный путь более интересным и полноценным", - подчеркнул Кривопал.В 2023 году ВТБ открыл в ДВФУ гибридную аудиторию. Сегодня в банке работают более 100 выпускников ДВФУ.

https://ria.ru/20240418/primore-1940751473.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

приморский край, втб (банк), ольга дергунова, дальневосточный федеральный университет