https://ria.ru/20240425/kruiz-1942175557.html
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов
Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:41
2024-04-25T03:41
2024-04-25T03:41
туризм
ярославль
нижний новгород
казань
сангаджи тарбаев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936123339_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e80782b8b751b2d7129ceba801e3b015.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. В среду в Москве открылся летний сезон навигации. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее, что московские круизные теплоходы отправятся в почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны. "Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград являются друг для друга доступными по воде точками назначения. И все зависит от возможностей туриста и длительности того или иного круиза", - сказал Тарбаев. Депутат уверен, что речной туризм может вскоре серьезно потеснить пляжный отдых у моря. По его словам, растущий спрос на речные круизы подтверждает эту тенденцию. "Этот спрос заставляет не только туристический бизнес торопиться с формированием предложения, но и служит стимулом нам, законодателям и исполнителям, продолжать активно заниматься оформлением норм и правил, регулирующих речной и морской туризм", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240414/kruizy-1939162331.html
ярославль
нижний новгород
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936123339_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_2990be7d8768e07b03ba748b8794e7f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, нижний новгород, казань, сангаджи тарбаев, госдума рф
Туризм, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов
Депутат Тарбаев порекомендовал речные круизы в города Поволжья
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
В среду в Москве
открылся летний сезон навигации. Мэр столицы Сергей Собянин
сообщил ранее, что московские круизные теплоходы отправятся в почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны.
"Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград являются друг для друга доступными по воде точками назначения. И все зависит от возможностей туриста и длительности того или иного круиза", - сказал Тарбаев.
Депутат уверен, что речной туризм может вскоре серьезно потеснить пляжный отдых у моря. По его словам, растущий спрос на речные круизы подтверждает эту тенденцию.
"Этот спрос заставляет не только туристический бизнес торопиться с формированием предложения, но и служит стимулом нам, законодателям и исполнителям, продолжать активно заниматься оформлением норм и правил, регулирующих речной и морской туризм", - подчеркнул он.