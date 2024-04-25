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В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов - РИА Новости, 25.04.2024
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Туризм
 
03:41 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/kruiz-1942175557.html
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов
Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:41
2024-04-25T03:41
туризм
ярославль
нижний новгород
казань
сангаджи тарбаев
госдума рф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. В среду в Москве открылся летний сезон навигации. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее, что московские круизные теплоходы отправятся в почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны. "Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград являются друг для друга доступными по воде точками назначения. И все зависит от возможностей туриста и длительности того или иного круиза", - сказал Тарбаев. Депутат уверен, что речной туризм может вскоре серьезно потеснить пляжный отдых у моря. По его словам, растущий спрос на речные круизы подтверждает эту тенденцию. "Этот спрос заставляет не только туристический бизнес торопиться с формированием предложения, но и служит стимулом нам, законодателям и исполнителям, продолжать активно заниматься оформлением норм и правил, регулирующих речной и морской туризм", - подчеркнул он.
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ярославль, нижний новгород, казань, сангаджи тарбаев, госдума рф
Туризм, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ
В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов

Депутат Тарбаев порекомендовал речные круизы в города Поволжья

© iStock.com / Dmitrii TishchenkoКруизный лайнер у Речного вокзала в Нижнем Новгороде
Круизный лайнер у Речного вокзала в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© iStock.com / Dmitrii Tishchenko
Круизный лайнер у Речного вокзала в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
В среду в Москве открылся летний сезон навигации. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее, что московские круизные теплоходы отправятся в почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны.
"Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград являются друг для друга доступными по воде точками назначения. И все зависит от возможностей туриста и длительности того или иного круиза", - сказал Тарбаев.
Депутат уверен, что речной туризм может вскоре серьезно потеснить пляжный отдых у моря. По его словам, растущий спрос на речные круизы подтверждает эту тенденцию.
"Этот спрос заставляет не только туристический бизнес торопиться с формированием предложения, но и служит стимулом нам, законодателям и исполнителям, продолжать активно заниматься оформлением норм и правил, регулирующих речной и морской туризм", - подчеркнул он.
Трехпалубный речной пассажирский теплоход Александр Бенуа на причале Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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ТуризмЯрославльНижний НовгородКазаньСангаджи ТарбаевГосдума РФ
 
 
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