https://ria.ru/20240425/kruiz-1942175557.html

В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов

В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме назвали самые удобные направления для речных круизов

Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T03:41

2024-04-25T03:41

2024-04-25T03:41

туризм

ярославль

нижний новгород

казань

сангаджи тарбаев

госдума рф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов и Волгоград являются самыми удобными направлениями для речных круизов, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. В среду в Москве открылся летний сезон навигации. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил ранее, что московские круизные теплоходы отправятся в почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны. "Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Волгоград являются друг для друга доступными по воде точками назначения. И все зависит от возможностей туриста и длительности того или иного круиза", - сказал Тарбаев. Депутат уверен, что речной туризм может вскоре серьезно потеснить пляжный отдых у моря. По его словам, растущий спрос на речные круизы подтверждает эту тенденцию. "Этот спрос заставляет не только туристический бизнес торопиться с формированием предложения, но и служит стимулом нам, законодателям и исполнителям, продолжать активно заниматься оформлением норм и правил, регулирующих речной и морской туризм", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240414/kruizy-1939162331.html

ярославль

нижний новгород

казань

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ярославль, нижний новгород, казань, сангаджи тарбаев, госдума рф