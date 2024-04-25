https://ria.ru/20240425/kredit-1942170918.html

Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит

Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит - РИА Новости, 25.04.2024

Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит

Отказать пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита банки не могут, даже если сотрудник предполагает, что за этим стоят мошенники. Однако есть другие способы... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T02:15

2024-04-25T02:15

2024-04-25T02:15

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отказать пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита банки не могут, даже если сотрудник предполагает, что за этим стоят мошенники. Однако есть другие способы не допустить обмана, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Она напомнила, что законодательного ограничения на выдачу таких кредитов нет, к тому же многие банки считают пенсионеров весьма выгодными заемщиками. “Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников”, — добавила она.Пока есть два пути контроля выдачи таких кредитов — во-первых, повышать финансовую грамотность населения, раздавать рекламные материалы, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам. Пенсионеров следует предупреждать о риске попасться на удочку мошенников и лишиться всего, да еще и залезть в долги.Во-вторых, необходима проверка со стороны банков — специалист должен звонить и уточнять, точно ли пенсионер хочет оформить кредит, если это вызывает подозрения. Некоторые банки уже проводят такие проверки относительно перевода средств, их следует распространить и на попытки оформления займов, заключила Солдатенкова.

https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html

https://ria.ru/20240316/kredit-1933398522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия