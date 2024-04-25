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Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит - РИА Новости, 25.04.2024
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02:15 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/kredit-1942170918.html
Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит
Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит - РИА Новости, 25.04.2024
Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит
Отказать пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита банки не могут, даже если сотрудник предполагает, что за этим стоят мошенники. Однако есть другие способы... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T02:15
2024-04-25T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отказать пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита банки не могут, даже если сотрудник предполагает, что за этим стоят мошенники. Однако есть другие способы не допустить обмана, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.Она напомнила, что законодательного ограничения на выдачу таких кредитов нет, к тому же многие банки считают пенсионеров весьма выгодными заемщиками. “Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников”, — добавила она.Пока есть два пути контроля выдачи таких кредитов — во-первых, повышать финансовую грамотность населения, раздавать рекламные материалы, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам. Пенсионеров следует предупреждать о риске попасться на удочку мошенников и лишиться всего, да еще и залезть в долги.Во-вторых, необходима проверка со стороны банков — специалист должен звонить и уточнять, точно ли пенсионер хочет оформить кредит, если это вызывает подозрения. Некоторые банки уже проводят такие проверки относительно перевода средств, их следует распространить и на попытки оформления займов, заключила Солдатенкова.
https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Раскрыто, как банки могут помешать пенсионеру взять “быстрый” кредит

Аналитик Солдатенкова: банки должны вести проверку при выдаче кредита пенсионеру

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отказать пенсионерам в выдаче “сиюминутного” кредита банки не могут, даже если сотрудник предполагает, что за этим стоят мошенники. Однако есть другие способы не допустить обмана, рассказала в интервью агентству “Прайм” руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
Она напомнила, что законодательного ограничения на выдачу таких кредитов нет, к тому же многие банки считают пенсионеров весьма выгодными заемщиками. “Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников”, — добавила она.
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Пока есть два пути контроля выдачи таких кредитов — во-первых, повышать финансовую грамотность населения, раздавать рекламные материалы, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам. Пенсионеров следует предупреждать о риске попасться на удочку мошенников и лишиться всего, да еще и залезть в долги.
Во-вторых, необходима проверка со стороны банков — специалист должен звонить и уточнять, точно ли пенсионер хочет оформить кредит, если это вызывает подозрения. Некоторые банки уже проводят такие проверки относительно перевода средств, их следует распространить и на попытки оформления займов, заключила Солдатенкова.
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