https://ria.ru/20240425/korsik-1942330813.html

Корсик: работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры

Корсик: работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры - РИА Новости, 25.04.2024

Корсик: работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры

Работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры, поскольку становится все больше принципиально новых действий, сообщил президент Федеральной... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:02

2024-04-25T18:02

2024-04-25T18:02

константин корсик

россия

оренбург

красноярский край

нотариусы

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры, поскольку становится все больше принципиально новых действий, сообщил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик на пресс-конференции, посвященной Дню нотариата, который отмечается 26 апреля.Пресс-конференция прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Корсик отметил, что одним из важнейших нововведений в нотариате стала новая тарифная система. Теперь плата за услугу складывается из двух слагаемых – федерального тарифа, одинакового для всех, и регионального, который рассчитывается по формуле, разработанной Минюстом РФ. Эта формула учитывает как региональный прожиточный минимум на душу населения, так и другие значимые факторы."Важнейшим критерием является доступность нотариальных действий для граждан, и мы ее обеспечиваем — причем со временем нотариальные действия становятся все сложнее и, как ни парадоксально, все доступнее", - отметил Корсик.Также президент ФНП отметил расширение применения льгот. Так, в 2023 году количество нотариальных действий с применением льгот выросло в 1,5 раза. Общая сумма льгот составила 3,5 миллиарда рублей. Была запущена система льгот для бойцов СВО и членов их семей."Помимо льгот и финансирования на постоянной основе ряда программ, нотариат всегда откликается на любые события, где нужна наша помощь. Так, для людей, пострадавших в ходе трагических событий в „Крокус Сити Холле“, мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи", - подчеркнул Корсик.Глава российского нотариата отметил, что во время паводка в Оренбурге нотариат организовал пункты помощи пострадавшим."Помимо льгот для многих категорий граждан, у нас есть задачи помощи и нашим участникам СВО и членам их семей, и гражданам на труднодоступных и малонаселенных территориях", - сообщил Корсик.Также президент ФНП сообщил, что количество нотариальных действий онлайн в 2023 году выросло в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом и превысило 859 тысяч. В первом квартале 2024 рост продолжается — совершено уже свыше 250 тысяч удаленных нотариальных действий, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на сегодняшний день доступно 13 нотариальных действий онлайн.ФНП уже восьмой год реализует программу поддержки нотариальной деятельности на территориях со сложной географией и климатом. Как сообщила член правления ФНП, президент нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич, государственные деньги для этого не используются.Спикер отметила, что в 2023 году появились мобильные комплекты для нотариусов, работающих в отдаленных регионах. Десятикилограммовые чемоданчики, представляющие собой переносной офис, разработали специально для ФНП. С помощью такого мобильного офиса можно заверять и дистанционные сделки. В настоящее время такие офисы используются для работы на воссоединенных территориях.

https://realty.ria.ru/20240424/notariat-1942089255.html

https://realty.ria.ru/20240424/glava-1941995271.html

россия

оренбург

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин корсик, россия, оренбург, красноярский край, нотариусы, федеральная нотариальная палата