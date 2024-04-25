https://ria.ru/20240425/korsik-1942330813.html
Корсик: работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры
Корсик: работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры - РИА Новости, 25.04.2024
Корсик: работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры
Работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры, поскольку становится все больше принципиально новых действий, сообщил президент Федеральной... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:02
2024-04-25T18:02
2024-04-25T18:02
константин корсик
россия
оренбург
красноярский край
нотариусы
федеральная нотариальная палата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784720028_0:80:2655:1573_1920x0_80_0_0_b1079858ab508cd68629ae1d63f4e46f.jpg
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры, поскольку становится все больше принципиально новых действий, сообщил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик на пресс-конференции, посвященной Дню нотариата, который отмечается 26 апреля.Пресс-конференция прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Корсик отметил, что одним из важнейших нововведений в нотариате стала новая тарифная система. Теперь плата за услугу складывается из двух слагаемых – федерального тарифа, одинакового для всех, и регионального, который рассчитывается по формуле, разработанной Минюстом РФ. Эта формула учитывает как региональный прожиточный минимум на душу населения, так и другие значимые факторы."Важнейшим критерием является доступность нотариальных действий для граждан, и мы ее обеспечиваем — причем со временем нотариальные действия становятся все сложнее и, как ни парадоксально, все доступнее", - отметил Корсик.Также президент ФНП отметил расширение применения льгот. Так, в 2023 году количество нотариальных действий с применением льгот выросло в 1,5 раза. Общая сумма льгот составила 3,5 миллиарда рублей. Была запущена система льгот для бойцов СВО и членов их семей."Помимо льгот и финансирования на постоянной основе ряда программ, нотариат всегда откликается на любые события, где нужна наша помощь. Так, для людей, пострадавших в ходе трагических событий в „Крокус Сити Холле“, мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи", - подчеркнул Корсик.Глава российского нотариата отметил, что во время паводка в Оренбурге нотариат организовал пункты помощи пострадавшим."Помимо льгот для многих категорий граждан, у нас есть задачи помощи и нашим участникам СВО и членам их семей, и гражданам на труднодоступных и малонаселенных территориях", - сообщил Корсик.Также президент ФНП сообщил, что количество нотариальных действий онлайн в 2023 году выросло в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом и превысило 859 тысяч. В первом квартале 2024 рост продолжается — совершено уже свыше 250 тысяч удаленных нотариальных действий, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на сегодняшний день доступно 13 нотариальных действий онлайн.ФНП уже восьмой год реализует программу поддержки нотариальной деятельности на территориях со сложной географией и климатом. Как сообщила член правления ФНП, президент нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич, государственные деньги для этого не используются.Спикер отметила, что в 2023 году появились мобильные комплекты для нотариусов, работающих в отдаленных регионах. Десятикилограммовые чемоданчики, представляющие собой переносной офис, разработали специально для ФНП. С помощью такого мобильного офиса можно заверять и дистанционные сделки. В настоящее время такие офисы используются для работы на воссоединенных территориях.
https://realty.ria.ru/20240424/notariat-1942089255.html
https://realty.ria.ru/20240424/glava-1941995271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин корсик, россия, оренбург, красноярский край, нотариусы, федеральная нотариальная палата
Константин Корсик, Россия, Оренбург, Красноярский край, Нотариусы, Федеральная нотариальная палата
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Работа нотариуса уже невозможна без цифровой инфраструктуры, поскольку становится все больше принципиально новых действий, сообщил президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик на пресс-конференции, посвященной Дню нотариата, который отмечается 26 апреля.
Пресс-конференция прошла в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Корсик отметил, что одним из важнейших нововведений в нотариате стала новая тарифная система. Теперь плата за услугу складывается из двух слагаемых – федерального тарифа, одинакового для всех, и регионального, который рассчитывается по формуле, разработанной Минюстом РФ
. Эта формула учитывает как региональный прожиточный минимум на душу населения, так и другие значимые факторы.
«
"Важнейшим критерием является доступность нотариальных действий для граждан, и мы ее обеспечиваем — причем со временем нотариальные действия становятся все сложнее и, как ни парадоксально, все доступнее", - отметил Корсик.
Также президент ФНП отметил расширение применения льгот. Так, в 2023 году количество нотариальных действий с применением льгот выросло в 1,5 раза. Общая сумма льгот составила 3,5 миллиарда рублей. Была запущена система льгот для бойцов СВО и членов их семей.
"Помимо льгот и финансирования на постоянной основе ряда программ, нотариат всегда откликается на любые события, где нужна наша помощь. Так, для людей, пострадавших в ходе трагических событий в „Крокус Сити Холле
“, мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи", - подчеркнул Корсик.
Глава российского нотариата отметил, что во время паводка в Оренбурге
нотариат организовал пункты помощи пострадавшим.
«
"Помимо льгот для многих категорий граждан, у нас есть задачи помощи и нашим участникам СВО и членам их семей, и гражданам на труднодоступных и малонаселенных территориях", - сообщил Корсик.
Также президент ФНП сообщил, что количество нотариальных действий онлайн в 2023 году выросло в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом и превысило 859 тысяч. В первом квартале 2024 рост продолжается — совершено уже свыше 250 тысяч удаленных нотариальных действий, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего на сегодняшний день доступно 13 нотариальных действий онлайн.
ФНП уже восьмой год реализует программу поддержки нотариальной деятельности на территориях со сложной географией и климатом. Как сообщила член правления ФНП, президент нотариальной палаты Красноярского края
Светлана Зылевич, государственные деньги для этого не используются.
Спикер отметила, что в 2023 году появились мобильные комплекты для нотариусов, работающих в отдаленных регионах. Десятикилограммовые чемоданчики, представляющие собой переносной офис, разработали специально для ФНП. С помощью такого мобильного офиса можно заверять и дистанционные сделки. В настоящее время такие офисы используются для работы на воссоединенных территориях.