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ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:13 25.04.2024 (обновлено: 14:30 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kontrataki-1942266645.html
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.04.2024
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР
ВС России отразили семь атак ВСУ в ДНР, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:13
2024-04-25T14:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ВС России отразили семь атак ВСУ в ДНР, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки ДНР."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20", - сообщили в Минобороны.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР

ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР, противник потерял до 350 военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ВС России отразили семь атак ВСУ в ДНР, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки ДНР.
"ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20", - сообщили в Минобороны.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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