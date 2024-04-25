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ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР - РИА Новости, 25.04.2024
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР
ВС России отразили семь атак ВСУ в ДНР, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:13
2024-04-25T14:13
2024-04-25T14:30
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. ВС России отразили семь атак ВСУ в ДНР, Украина потеряла здесь за сутки до 350 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки ДНР."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие Д-20", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР
ВС России отразили семь контратак ВСУ в ДНР, противник потерял до 350 военных