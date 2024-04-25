https://ria.ru/20240425/kitay-1942247172.html

Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР

Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР - РИА Новости, 25.04.2024

Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР

Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:49

2024-04-25T12:49

2024-04-25T13:06

китай

сша

атр

в мире

у цянь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152718/27/1527182712_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a129edd32caed2edc5e8872908dfa3cf.jpg

ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса."Мы решительно выступаем против размещения ракет средней дальности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта позиция ясна и последовательна", - заявил У Цянь.

https://ria.ru/20240417/atr-1940627257.html

китай

сша

атр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, атр, в мире, у цянь