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Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР
Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР - РИА Новости, 25.04.2024
Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР
Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:49
2024-04-25T12:49
2024-04-25T13:06
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса."Мы решительно выступаем против размещения ракет средней дальности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта позиция ясна и последовательна", - заявил У Цянь.
https://ria.ru/20240417/atr-1940627257.html
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китай, сша, атр, в мире, у цянь
Китай, США, АТР, В мире, У Цянь
Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР
Минобороны Китая выступил против размещения США баллистических ракет в АТР