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Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР - РИА Новости, 25.04.2024
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12:49 25.04.2024 (обновлено: 13:06 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kitay-1942247172.html
Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР
Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР - РИА Новости, 25.04.2024
Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР
Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:49
2024-04-25T13:06
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ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса."Мы решительно выступаем против размещения ракет средней дальности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта позиция ясна и последовательна", - заявил У Цянь.
https://ria.ru/20240417/atr-1940627257.html
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китай, сша, атр, в мире, у цянь
Китай, США, АТР, В мире, У Цянь
Китай выступил против размещения США баллистических ракет в АТР

Минобороны Китая выступил против размещения США баллистических ракет в АТР

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Государственный флаг КНР в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 апр – РИА Новости. Китай решительно выступает против размещения США ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
«
"Мы решительно выступаем против размещения ракет средней дальности США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, эта позиция ясна и последовательна", - заявил У Цянь.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Российский посол обвинил США в сознательном нагнетании ситуации в АТР
17 апреля, 17:27
 
КитайСШААТРВ миреУ Цянь
 
 
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