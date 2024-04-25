https://ria.ru/20240425/kishinev-1942354892.html
Миссия ЕС решила праздновать день Европы на главной площади Кишинева 9 мая
Миссия ЕС решила праздновать день Европы на главной площади Кишинева 9 мая - РИА Новости, 25.04.2024
Миссия ЕС решила праздновать день Европы на главной площади Кишинева 9 мая
Миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:59
2024-04-25T19:59
2024-04-25T20:05
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молдавия
евросоюз
день победы
бессмертный полк
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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая, заявил в четверг председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также 24 августа на марш памяти в честь освобождения республики от фашисткой оккупации. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации. "Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования дня Европы именно центральную площадь, и именно 9 мая. При этом господин Янис Мажейкис (посол) прекрасно осведомлён о том, в этот день тысячи людей из Кишинева и других городов Молдовы собираются здесь, чтобы встретить День Победы",- написал Петрович в своем Telegram-канале. При этом общественный деятель отметил, что марш Победы и шествие Бессмертного полка в Кишиневе всё-таки состоится. "В настоящее время в связи с "сюрпризом" от миссии Европейского союза идёт разработка и утверждение нового маршрута и точки сбора. На будущей неделе от имени Национального координационного комитета "Победа" выступим с уточняющей информацией", - добавил Петрович.
https://ria.ru/20240423/lenta-1941867081.html
https://ria.ru/20240424/pobeda-1942010276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, день победы, бессмертный полк
В мире, Молдавия, Евросоюз, День Победы, Бессмертный полк
Миссия ЕС решила праздновать день Европы на главной площади Кишинева 9 мая
"Бессмертный полк" в Кишиневе изменит маршрут из-за требования миссии ЕС
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая, заявил в четверг председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Ранее комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне, а также 24 августа на марш памяти в честь освобождения республики от фашисткой оккупации. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации.
"Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования дня Европы
именно центральную площадь, и именно 9 мая. При этом господин Янис Мажейкис (посол) прекрасно осведомлён о том, в этот день тысячи людей из Кишинева и других городов Молдовы собираются здесь, чтобы встретить День Победы",- написал Петрович в своем Telegram-канале.
При этом общественный деятель отметил, что марш Победы и шествие Бессмертного полка в Кишиневе всё-таки состоится. "В настоящее время в связи с "сюрпризом" от миссии Европейского союза идёт разработка и утверждение нового маршрута и точки сбора. На будущей неделе от имени Национального координационного комитета "Победа" выступим с уточняющей информацией", - добавил Петрович.