https://ria.ru/20240425/kiku-1942230292.html

Экс-премьер Молдавии обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела

Экс-премьер Молдавии обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 25.04.2024

Экс-премьер Молдавии обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела

Глава партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику заявил, что нельзя винить только Восток во вмешательстве во внутренние дела Молдавии - РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:48

2024-04-25T11:48

2024-04-25T11:48

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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Глава партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ), экс-премьер Ион Кику заявил, что нельзя винить только Восток во вмешательстве во внутренние дела Молдавии - Запад также поощряет власти республики к "новым беззакониям". "Злонамеренное вмешательство во внутренние дела Молдавии исходит не только с Востока… Я не думаю, что партнеры не видят коррупционных схем в энергетической системе или в управлении государственными активами. К сожалению, нынешняя власть трактует отсутствие реакции демократического Запада на эти преступления как всеобщее потворство и поощрение нового беззакония", - заявил Кику в интервью порталу Deschide.md.По его словам, самый частый вопрос, который задают избиратели на встречах с политиками звучит так: "почему европейцы и американцы поддерживают воров и бездельников у власти, за какие достижения и заслуги?". Экс-премьер объясняет это многочисленными ошибками правящей партии "Действие и солидарность". "На мой взгляд, Запад и Румыния, в частности, сейчас имеют редкую возможность привлечь к себе симпатии не менее 80% граждан этой страны, если они займут объективную и решительную позицию по отношению к антидемократическим промахам ПДС и их коррупционным действиям. Такая позиция противоречила бы обвинениям в использовании двойных стандартов, теме, которая в отношении наших западных партнеров неоднократно поднималась в последние годы", - добавил Кику. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html

https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html

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молдавия, россия, москва, ион кику, дмитрий песков