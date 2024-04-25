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Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 25.04.2024 (обновлено: 22:03 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/kharkov-1942262618.html
Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев
Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев
Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе только заводы для ремонта военной техники, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:58
2024-04-25T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
харьков
украина
виталий ганчев
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе только заводы для ремонта военной техники, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Неоднократно мы получали информацию из города о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники", — сказал Ганчев. По его словам, также в западные области Украины вывозятся вместе со специалистами научные производства, в том числе в сфере медицины.
https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html
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в мире, харьковская область, харьков, украина, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Харьков, Украина, Виталий Ганчев
Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев

Ганчев: украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия

© Фото : Харьковская ОВАПоследствия удара в Харькове
Последствия удара в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Харьковская ОВА
Последствия удара в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе только заводы для ремонта военной техники, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
"Неоднократно мы получали информацию из города о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники", — сказал Ганчев.
По его словам, также в западные области Украины вывозятся вместе со специалистами научные производства, в том числе в сфере медицины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковУкраинаВиталий Ганчев
 
 
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