https://ria.ru/20240425/kharkov-1942262618.html
Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев
Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев - РИА Новости, 25.04.2024
Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев
Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе только заводы для ремонта военной техники, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:58
2024-04-25T13:58
2024-04-25T22:03
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе только заводы для ремонта военной техники, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала."Неоднократно мы получали информацию из города о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники", — сказал Ганчев. По его словам, также в западные области Украины вывозятся вместе со специалистами научные производства, в том числе в сфере медицины.
https://ria.ru/20240403/kharkov-1937467440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские власти вывозят из Харькова предприятия, заявил Ганчев
Ганчев: украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия