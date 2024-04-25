https://ria.ru/20240425/kgb-1942254956.html

КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске

КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске - РИА Новости, 26.04.2024

КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске

Белорусские силовики предотвратили удары боевых дронов по объектам в Минске из Литвы, заявил глава КГБ республики Иван Тертель на Всебелорусском народном... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-25T13:23

2024-04-25T13:23

2024-04-26T00:43

всебелорусское народное собрание

минск

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МИНСК, 25 апр — РИА Новости. Белорусские силовики предотвратили удары боевых дронов по объектам в Минске из Литвы, заявил глава КГБ республики Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании (ВНС)."Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах", — сказал руководитель комитета.Тертель отметил, что работа в этом направлении продолжается, хотя представить детальную информацию общественности КГБ пока не может.Глава комитета добавил, что радикалы производят боевые дроны для ударов по белорусским объектам в Литве и Польше.Собрание в новом конституционном статусе проходит во Дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240425/kgb-1942253992.html

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всебелорусское народное собрание, минск, в мире, белоруссия, литва, польша