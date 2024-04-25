https://ria.ru/20240425/kamikadze-1942350710.html

Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди*

Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди* - РИА Новости, 25.04.2024

Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди*

Следствие просит заочно выдать санкцию на арест блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) за фейки про армию, сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:33

2024-04-25T19:33

2024-04-25T19:46

происшествия

россия

чехия

дмитрий иванов

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) за фейки про армию, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Иванова* меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240416/prigovor-1940338728.html

россия

чехия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чехия, дмитрий иванов