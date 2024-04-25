https://ria.ru/20240425/kamikadze-1942350710.html
Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди*
Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди* - РИА Новости, 25.04.2024
Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди*
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) за фейки про армию, сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:33
2024-04-25T19:33
2024-04-25T19:46
происшествия
россия
чехия
дмитрий иванов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест блогера-иноагента Дмитрия Иванова* (Камикадзе Ди*) за фейки про армию, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Иванова* меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Сам он сообщал ранее, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240416/prigovor-1940338728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чехия, дмитрий иванов
Происшествия, Россия, Чехия, Дмитрий Иванов
Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди*
Следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС России