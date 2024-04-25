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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1145 сантиметров - РИА Новости, 25.04.2024
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14:55 25.04.2024 (обновлено: 15:02 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ishim-1942275380.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1145 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1145 сантиметров - РИА Новости, 25.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1145 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за восемь часов поднялся до 1145 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:55
2024-04-25T15:02
ишим (река)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за восемь часов поднялся до 1145 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 16.00 (14.00 мск) четверга уровень воды в Абатском поднялся до 1145 сантиметров – прирост за восемь часов составил 24 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240411/snimok-1939424337.html
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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1145 сантиметров

Уровень реки Ишим в селе Абатское за восемь часов поднялся на 24 сантиметра

© РИА НовостиРека Ишим в городе Ишим Тюменской области
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за восемь часов поднялся до 1145 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 16.00 (14.00 мск) четверга уровень воды в Абатском поднялся до 1145 сантиметров – прирост за восемь часов составил 24 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
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Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.
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Ишим (река)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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