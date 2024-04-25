Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1145 сантиметров
Уровень реки Ишим в селе Абатское за восемь часов поднялся на 24 сантиметра
© РИА НовостиРека Ишим в городе Ишим Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в городе Ишим Тюменской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за восемь часов поднялся до 1145 сантиметров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 16.00 (14.00 мск) четверга уровень воды в Абатском поднялся до 1145 сантиметров – прирост за восемь часов составил 24 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
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Всего в муниципалитете проживает почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка в регионе ожидается 23-25 апреля. По данным МЧС, в регионе эвакуированы более 4,6 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 692 человека, из них 248 детей. Подтопленными в 27 населенных пунктах остаются 178 жилых домов, 523 дачных дома, 2834 приусадебных участка, 13 низководных мостов и 17 участков автомобильных дорог.