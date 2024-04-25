https://ria.ru/20240425/investory-1942179748.html

Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО

Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО - РИА Новости, 25.04.2024

Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО

Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:57

2024-04-25T05:57

2024-04-25T05:58

экономика

китай

юрий гемпель

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937290939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2db97a0b4025f7890eb455ffbf28a982.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс", - сказал Гемпель. По его словам, китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Крымом и видят в нем большие экономические и туристические перспективы.

https://realty.ria.ru/20240419/krym-1941119431.html

китай

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, юрий гемпель, республика крым