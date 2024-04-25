https://ria.ru/20240425/investory-1942179748.html
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО - РИА Новости, 25.04.2024
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО
Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:57
2024-04-25T05:57
2024-04-25T05:58
экономика
китай
юрий гемпель
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. "В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс", - сказал Гемпель. По его словам, китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Крымом и видят в нем большие экономические и туристические перспективы.
https://realty.ria.ru/20240419/krym-1941119431.html
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экономика, китай, юрий гемпель, республика крым
Экономика, Китай, Юрий Гемпель, Республика Крым
Китайские инвесторы планируют построить в Крыму сеть СТО
Гемпель: китайские инвесторы хотят построить в Крыму сеть СТО и культурный центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Инвесторы из Китая намерены построить в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей и культурный центр, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"В Крыму сейчас находятся представители китайского бизнеса. Приезд более крупной делегации ожидается, предварительно, в конце мая. Инвесторы планируют обсудить строительство в Крыму сети СТО по обслуживанию китайских автомобилей, а также культурный китайский центр, который будет в себя включать современный гостиничный комплекс", - сказал Гемпель.
По его словам, китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Крымом и видят в нем большие экономические и туристические перспективы.