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В Башкортостане инвестор получил без торгов землю для постройки завода

В Башкортостане инвестор получил без торгов землю для постройки завода - РИА Новости, 25.04.2024

В Башкортостане инвестор получил без торгов землю для постройки завода

Башкирская компания "Колбасыр" получила земельный участок площадью 0,8 гектара в деревне Жилино по упрощенной процедуре без проведения торгов, сообщает... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:32

2024-04-25T16:32

2024-04-25T16:32

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Башкирская компания "Колбасыр" получила земельный участок площадью 0,8 гектара в деревне Жилино по упрощенной процедуре без проведения торгов, сообщает пресс-служба правительства республики. Предприниматели планируют построить на предоставленном Минземимуществом региона участке производственный цех на 990 квадратных метров, организовать парковку для грузового транспорта и разместить трансформаторную подстанцию. Инвестор планирует вложить в проект 45 миллионов рублей. В год производитель планирует выпускать 400 тонн колбас. "Планируем существенно нарастить производство продуктов питания. Реализуем программу развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Башкортостан. В ее рамках в 2023 году направили 100 миллионов рублей государственной поддержки представителям отрасли", - сказал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такой вид господдержки, как выделение земельных участков без торгов, станет хорошим стимулом и для создания новых пищевых производств, и для развития уже действующих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика башкортостан