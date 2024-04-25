В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры
© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин.
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
24 апреля, 10:55
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден порт
17 апреля, 10:21