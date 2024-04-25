https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942294470.html
Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России
Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России - РИА Новости, 25.04.2024
Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России
Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в России видна тенденция снижения инфляции. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:09
2024-04-25T16:09
2024-04-25T16:27
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в России видна тенденция снижения инфляции."Сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, но мы видим, Центральный банк видит тенденции, направленные на снижение инфляции", - добавил президент.
https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России
Путин: в России наметилась тенденция снижения инфляции