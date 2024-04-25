https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942294470.html

Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России

Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России - РИА Новости, 25.04.2024

Путин заявил о тенденции снижения инфляции в России

Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в России видна тенденция снижения инфляции. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:09

2024-04-25T16:09

2024-04-25T16:27

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что в России видна тенденция снижения инфляции."Сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, но мы видим, Центральный банк видит тенденции, направленные на снижение инфляции", - добавил президент.

https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин