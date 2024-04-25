Рейтинг@Mail.ru
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 25.04.2024 (обновлено: 18:34 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции - РИА Новости, 25.04.2024
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции еще... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:06
2024-04-25T18:34
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
эльвира набиуллина
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
инфляция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328968_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_637d8d9a99aa3d21d350a8157c03c704.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции еще есть, и при этом отметил, что ЦБ удается балансировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования экономики."Я постоянно в контакте с председателем Центрального банка, объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, но мы видим, Центральный банк видит тенденции, направленные на снижение инфляции", - добавил президент.
https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328968_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2fa1e3fe40c251d25d29a7c0e2b7bf80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, эльвира набиуллина, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, инфляция
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Инфляция
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции

Путин: Набиуллина считает, что угроза инфляции по-прежнему существует

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции еще есть, и при этом отметил, что ЦБ удается балансировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования экономики.
"Я постоянно в контакте с председателем Центрального банка, объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, но мы видим, Центральный банк видит тенденции, направленные на снижение инфляции", - добавил президент.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале
14 марта, 10:10
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаРоссийский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинИнфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала