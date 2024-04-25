https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции - РИА Новости, 25.04.2024
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции еще... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:06
2024-04-25T16:06
2024-04-25T18:34
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
эльвира набиуллина
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
инфляция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328968_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_637d8d9a99aa3d21d350a8157c03c704.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции еще есть, и при этом отметил, что ЦБ удается балансировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования экономики."Я постоянно в контакте с председателем Центрального банка, объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, но мы видим, Центральный банк видит тенденции, направленные на снижение инфляции", - добавил президент.
https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328968_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_2fa1e3fe40c251d25d29a7c0e2b7bf80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, эльвира набиуллина, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, инфляция
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Российский союз промышленников и предпринимателей, Владимир Путин, Инфляция
Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции
Путин: Набиуллина считает, что угроза инфляции по-прежнему существует