https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html

Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции

Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции - РИА Новости, 25.04.2024

Путин сослался на Набиуллину, говоря об угрозе инфляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции еще... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:06

2024-04-25T16:06

2024-04-25T18:34

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

эльвира набиуллина

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

инфляция

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая считает, что угроза инфляции еще есть, и при этом отметил, что ЦБ удается балансировать между борьбой с ней и поддержкой кредитования экономики."Я постоянно в контакте с председателем Центрального банка, объемы кредитования растут, и темпы хорошие, но угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами еще висит", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, но мы видим, Центральный банк видит тенденции, направленные на снижение инфляции", - добавил президент.

https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, эльвира набиуллина, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, инфляция