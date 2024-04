В Греции заявили, что не отправят на Украину С-300 по просьбе союзников

https://ria.ru/20240425/gretsiya-1942376734.html

АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но Афины не будут делать этого. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Skai в четверг вечером. Журналист спросила, насколько правдоподобна статья в Financial Times, где говорится о том, что Грецию просят отправить С-300 или Patriot на Украину. "Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot", - сказал Мицотакис. "Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", - сказал премьер. По его словам, Греция поддерживала Украину различными способами, предоставляя "оборонные материалы". "Но мы с самого начала заявили, что не можем предоставить системы вооружений, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания. У нас есть излишки материалов, которыми мы можем поддержать Украину, мы так и сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И в той мере, в какой мы сможем найти такие материалы, мы будем продолжать это делать", - сказал он. "Но системы ПВО, о которых вы упомянули, - это критически важные системы для защиты воздушного пространства Греции, и они не будут предоставлены Украине", - заявил премьер-министр. Газета Financial Times написала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно газете, давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Оппозиция потребовала немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление, и предоставить полную информацию обо всех обязательствах, взятых на себя Афинами. На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

