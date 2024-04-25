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В Греции заявили, что не отправят на Украину С-300 по просьбе союзников - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 25.04.2024 (обновлено: 22:54 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/gretsiya-1942376734.html
В Греции заявили, что не отправят на Украину С-300 по просьбе союзников
В Греции заявили, что не отправят на Украину С-300 по просьбе союзников - РИА Новости, 25.04.2024
В Греции заявили, что не отправят на Украину С-300 по просьбе союзников
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но Афины не будут делать этого. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T22:26
2024-04-25T22:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
греция
афины
кириакос мицотакис
сергей лавров
нато
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АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но Афины не будут делать этого. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Skai в четверг вечером. Журналист спросила, насколько правдоподобна статья в Financial Times, где говорится о том, что Грецию просят отправить С-300 или Patriot на Украину. "Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot", - сказал Мицотакис. "Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", - сказал премьер. По его словам, Греция поддерживала Украину различными способами, предоставляя "оборонные материалы". "Но мы с самого начала заявили, что не можем предоставить системы вооружений, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания. У нас есть излишки материалов, которыми мы можем поддержать Украину, мы так и сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И в той мере, в какой мы сможем найти такие материалы, мы будем продолжать это делать", - сказал он. "Но системы ПВО, о которых вы упомянули, - это критически важные системы для защиты воздушного пространства Греции, и они не будут предоставлены Украине", - заявил премьер-министр. Газета Financial Times написала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно газете, давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Оппозиция потребовала немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление, и предоставить полную информацию обо всех обязательствах, взятых на себя Афинами. На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"). Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
https://ria.ru/20240425/dengi-1942364955.html
https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html
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в мире, украина, греция, афины, кириакос мицотакис, сергей лавров, нато, евросоюз, зрк с-300, с-130
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Греция, Афины, Кириакос Мицотакис, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, ЗРК С-300, С-130
В Греции заявили, что не отправят на Украину С-300 по просьбе союзников

Мицотакис: Греция не будет отправлять на Украину С-300 по просьбе союзников

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис . Архивное фото
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АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подтвердил, что союзники просили отправить системы ПВО С-300 или Patriot на Украину, но Афины не будут делать этого.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу Skai в четверг вечером.
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Журналист спросила, насколько правдоподобна статья в Financial Times, где говорится о том, что Грецию просят отправить С-300 или Patriot на Украину.
«
"Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot", - сказал Мицотакис.
"Нас попросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать", - сказал премьер.
По его словам, Греция поддерживала Украину различными способами, предоставляя "оборонные материалы".
«
"Но мы с самого начала заявили, что не можем предоставить системы вооружений, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания. У нас есть излишки материалов, которыми мы можем поддержать Украину, мы так и сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И в той мере, в какой мы сможем найти такие материалы, мы будем продолжать это делать", - сказал он.
"Но системы ПВО, о которых вы упомянули, - это критически важные системы для защиты воздушного пространства Греции, и они не будут предоставлены Украине", - заявил премьер-министр.
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Газета Financial Times написала в понедельник, что союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО Patriot и С-300, поскольку их потребности "не столь велики, как у Украины". Согласно газете, давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС.
Оппозиция потребовала немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление, и предоставить полную информацию обо всех обязательствах, взятых на себя Афинами.
На вооружении в Греции имеются системы ПВО российского производства - зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300 PMU-1) и ТОР-М1, войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон").
Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской специальной военной операции. Уже 27 февраля 2022 года она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники. В то же время Афины заявляли, что не будут передавать Киеву модернизированные танки Leopard 2A6 и зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства, а также те системы вооружения, отправка которых "могла бы хоть в малейшей степени ослабить обороноспособность Греции".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГрецияАфиныКириакос МицотакисСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЗРК С-300С-130
 
 
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