https://ria.ru/20240425/gossluzhba-1942316000.html

Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу

Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу - РИА Новости, 25.04.2024

Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:12

2024-04-25T17:12

2024-04-25T17:17

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

политика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В ходе съезда президент бизнес-школы РСПП Евгения Шохина обратилась к главе государства с вопросом, можно ли пересмотреть правило приема на госслужбу и в правоохранительные органы для тех граждан, у кого один из родителей имеет судимость. "Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае все зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю", - ответил Путин.

https://ria.ru/20240419/gossluzhaschie-1941029691.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика