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Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу - РИА Новости, 25.04.2024
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17:12 25.04.2024 (обновлено: 17:17 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/gossluzhba-1942316000.html
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу - РИА Новости, 25.04.2024
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:12
2024-04-25T17:17
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В ходе съезда президент бизнес-школы РСПП Евгения Шохина обратилась к главе государства с вопросом, можно ли пересмотреть правило приема на госслужбу и в правоохранительные органы для тех граждан, у кого один из родителей имеет судимость. "Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае все зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю", - ответил Путин.
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россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу

Путин обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу и в органы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В ходе съезда президент бизнес-школы РСПП Евгения Шохина обратилась к главе государства с вопросом, можно ли пересмотреть правило приема на госслужбу и в правоохранительные органы для тех граждан, у кого один из родителей имеет судимость.
"Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае все зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю", - ответил Путин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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