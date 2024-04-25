https://ria.ru/20240425/gossluzhba-1942316000.html
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу - РИА Новости, 25.04.2024
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:12
2024-04-25T17:12
2024-04-25T17:17
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В ходе съезда президент бизнес-школы РСПП Евгения Шохина обратилась к главе государства с вопросом, можно ли пересмотреть правило приема на госслужбу и в правоохранительные органы для тех граждан, у кого один из родителей имеет судимость. "Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае все зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю", - ответил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приема на госслужбу
Путин обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу и в органы
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приема на госслужбу, об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В ходе съезда президент бизнес-школы РСПП Евгения Шохина обратилась к главе государства с вопросом, можно ли пересмотреть правило приема на госслужбу и в правоохранительные органы для тех граждан, у кого один из родителей имеет судимость.
"Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае все зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю", - ответил Путин.