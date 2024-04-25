https://ria.ru/20240425/golikova-1942190759.html
Голикова рассказала о выплатах маткапитала в рамках нацпроекта "Демография"
Голикова рассказала о выплатах маткапитала в рамках нацпроекта "Демография" - РИА Новости, 25.04.2024
Голикова рассказала о выплатах маткапитала в рамках нацпроекта "Демография"
Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей за прошлый год получили более 596 тысяч российских семей, передает аппарат вице-премьера РФ... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:55
2024-04-25T08:55
2024-04-25T08:57
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей за прошлый год получили более 596 тысяч российских семей, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ее слова. "Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является материнский капитал… В 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей – 596,7 тысячи семей", – сказала Голикова во время совещания с регионами. Она отметила, что маткапитал в прошлом году получили 924 тысячи семей, в в первом квартале этого года уже 181,9 тысячи семей. Кроме того, за время действия нацпроекта с 2019 года в его рамках введено в эксплуатацию 1679 детских садов на 245,9 тысячи мест, из них 63 детских сада на 11,9 тысячи - в прошлом году. В частных дошкольных организациях с 2020 года создано более 18,6 тысячи мест. "Продолжает действовать льготная ипотека для семей с детьми. С 2019 года свои жилищные условия смогли улучшить 936,7 тысячи семей. Из них в прошлом году почти 419 тысяч семей, а за первые три месяца этого года – 72,3 тысячи семей", – рассказала вице-премьер о мерах поддержки семей.
https://ria.ru/20240411/namazova-baranova-1939352119.html
https://ria.ru/20240201/matkapital-1924694996.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о выплатах маткапитала в рамках нацпроекта "Демография"
Голикова: маткапитал в 2023 году получили более 596 тысяч российских семей
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей за прошлый год получили более 596 тысяч российских семей, передает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ее слова.
"Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является материнский капитал… В 2023 году более одного миллиона семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, при рождении третьего ребенка или последующих детей – 596,7 тысячи семей", – сказала Голикова
во время совещания с регионами.
Она отметила, что маткапитал в прошлом году получили 924 тысячи семей, в в первом квартале этого года уже 181,9 тысячи семей.
Кроме того, за время действия нацпроекта с 2019 года в его рамках введено в эксплуатацию 1679 детских садов на 245,9 тысячи мест, из них 63 детских сада на 11,9 тысячи - в прошлом году. В частных дошкольных организациях с 2020 года создано более 18,6 тысячи мест.
"Продолжает действовать льготная ипотека для семей с детьми. С 2019 года свои жилищные условия смогли улучшить 936,7 тысячи семей. Из них в прошлом году почти 419 тысяч семей, а за первые три месяца этого года – 72,3 тысячи семей", – рассказала вице-премьер о мерах поддержки семей.