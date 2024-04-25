https://ria.ru/20240425/godovschina-1942170162.html

Американский ветеран пожаловался, что праздновать встречу на Эльбе трудно

Американский ветеран пожаловался, что праздновать встречу на Эльбе трудно - РИА Новости, 25.04.2024

Американский ветеран пожаловался, что праздновать встречу на Эльбе трудно

С празднованием годовщины исторической Встречи на Эльбе в США возникли проблемы, поскольку американские власти отменили торжественную церемонию на национальном... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T00:51

2024-04-25T00:51

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. С празднованием годовщины исторической Встречи на Эльбе в США возникли проблемы, поскольку американские власти отменили торжественную церемонию на национальном кладбище в Арлингтоне, заявил в интервью РИА Новости ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. "Я боюсь, с празднованием годовщины Встречи на Эльбе есть сложности", - сказал 98-летний Кон. Ветеран, который в составе американских войск встретился с советскими солдатами на Эльбе в апреле 1945 году, подчеркнул, что всегда приветствовал проведение подобных торжественных церемоний. В свое время он стал первым представителем США, кто возложил венок к памятнику "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище во время церемонии, которую посольство России в Вашингтоне ежегодно проводило до тех пор, пока власти США не прекратили эту традицию несколько лет назад. "Теперь американская сторона отменила церемонию на Арлингтонском кладбище, и я боюсь, что память о Встрече на Эльбе будет стерта", - признался ветеран. По мнению Кона, воспоминания об исторической встрече были последней нитью, соединявшей США и Россию с теми днями, когда страны были союзниками. "Во время холодной войны мы уже были соперниками, но все равно сохраняли память об Эльбе, о том, что мы когда-то были союзниками и у нас были одинаковые цели. Всегда было приятно об этом вспоминать", - отметил он. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года.

https://radiosputnik.ru/20220428/strokanov-1786043818.html

https://ria.ru/20230425/antonov-1867485806.html

сша

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), встреча на эльбе