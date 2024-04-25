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Премьер Венгрии не исключил скорого краха западной либеральной гегемонии - РИА Новости, 25.04.2024
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13:29 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/gegemoniya-1942256891.html
Премьер Венгрии не исключил скорого краха западной либеральной гегемонии
Премьер Венгрии не исключил скорого краха западной либеральной гегемонии - РИА Новости, 25.04.2024
Премьер Венгрии не исключил скорого краха западной либеральной гегемонии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:29
2024-04-25T13:29
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. "В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии. Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште. По его словам, "прогрессивные либералы чувствуют опасность", но при этом они до сих пор находятся у власти, "они опасные противники, полны решимости сделать все, ничем не гнушаются, у них нет моральных опасений". Премьер Венгрии подчеркнул, что на выборах в Европарламент есть шанс заменить ориентированными на суверенитет политиками "тех руководителей, которые на самом деле руководителями не являются", а занимаются построением "гегемонно-идеологического контроля, которому все должны подчиняться" путем "превращения государственных органов в инструменты угнетения" народов Европы. В качестве примера давления со стороны "либерального мейнстрима" Орбан привел попытки отменить консервативную конференцию в Брюсселе на прошлой неделе, судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа, преследование правых политических партий со стороны немецких спецслужб, попытки запрета деятельности журналиста Такера Карлсона в Европе и преследование финского политика и священника за цитаты из Евангелия. "Пусть снова придет эпоха суверенистов, давайте вернемся к миру и безопасности. Сделаем Америку снова великой, сделаем Европу снова великой!", - заключил он. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html
https://ria.ru/20240420/zapad-1941148504.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Премьер Венгрии не исключил скорого краха западной либеральной гегемонии

Орбан: в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах.
"В этом году, даст Бог, мы можем завершить бесславную эпоху западной цивилизации. Мы можем завершить мировой порядок, построенный на прогрессивной либеральной гегемонии. Прогрессивный либеральный мировой дух потерпел крах. Он принес в мир войны, хаос, беспорядки и разрушенные экономики", - сказал Орбан, выступая на Конференции консервативных политических действий (СРАС) в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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По его словам, "прогрессивные либералы чувствуют опасность", но при этом они до сих пор находятся у власти, "они опасные противники, полны решимости сделать все, ничем не гнушаются, у них нет моральных опасений".
Премьер Венгрии подчеркнул, что на выборах в Европарламент есть шанс заменить ориентированными на суверенитет политиками "тех руководителей, которые на самом деле руководителями не являются", а занимаются построением "гегемонно-идеологического контроля, которому все должны подчиняться" путем "превращения государственных органов в инструменты угнетения" народов Европы.
В качестве примера давления со стороны "либерального мейнстрима" Орбан привел попытки отменить консервативную конференцию в Брюсселе на прошлой неделе, судебный процесс против экс-президента США Дональда Трампа, преследование правых политических партий со стороны немецких спецслужб, попытки запрета деятельности журналиста Такера Карлсона в Европе и преследование финского политика и священника за цитаты из Евангелия.
"Пусть снова придет эпоха суверенистов, давайте вернемся к миру и безопасности. Сделаем Америку снова великой, сделаем Европу снова великой!", - заключил он.
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Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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