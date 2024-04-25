https://ria.ru/20240425/gazifikatsiya-1942309405.html
Путин оценил реализацию программы социальной газификации
Путин оценил реализацию программы социальной газификации - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил реализацию программы социальной газификации
Программа социальной газификации идет хорошо, она очень востребована людьми, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:46
2024-04-25T16:46
2024-04-25T17:09
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Программа социальной газификации идет хорошо, она очень востребована людьми, сообщил президент России Владимир Путин."Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми. Но одним из инициаторов программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович, поэтому это и в его адрес благодарности", - сообщил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил реализацию программы социальной газификации
Путин: программа социальной газификации идет хорошо, она востребована