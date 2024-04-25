Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил реализацию программы социальной газификации - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 25.04.2024 (обновлено: 17:09 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/gazifikatsiya-1942309405.html
Путин оценил реализацию программы социальной газификации
Путин оценил реализацию программы социальной газификации - РИА Новости, 25.04.2024
Путин оценил реализацию программы социальной газификации
Программа социальной газификации идет хорошо, она очень востребована людьми, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:46
2024-04-25T17:09
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903250108_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_0e224d233120da6d0319c5ae261272b0.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Программа социальной газификации идет хорошо, она очень востребована людьми, сообщил президент России Владимир Путин."Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми. Но одним из инициаторов программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович, поэтому это и в его адрес благодарности", - сообщил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903250108_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3da60a5b13db21dd3b2cb560b0a76b28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил реализацию программы социальной газификации

Путин: программа социальной газификации идет хорошо, она востребована

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Кастрюля на газовой плите. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Программа социальной газификации идет хорошо, она очень востребована людьми, сообщил президент России Владимир Путин.
"Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми. Но одним из инициаторов программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович, поэтому это и в его адрес благодарности", - сообщил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил расширить программу газификации
1 апреля, 14:02
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала