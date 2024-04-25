https://ria.ru/20240425/gazifikatsiya-1942309405.html

Путин оценил реализацию программы социальной газификации

Путин оценил реализацию программы социальной газификации - РИА Новости, 25.04.2024

Путин оценил реализацию программы социальной газификации

Программа социальной газификации идет хорошо, она очень востребована людьми, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:46

2024-04-25T16:46

2024-04-25T17:09

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Программа социальной газификации идет хорошо, она очень востребована людьми, сообщил президент России Владимир Путин."Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми. Но одним из инициаторов программы был как раз "Газпром" и руководитель "Газпрома" Миллер Алексей Борисович, поэтому это и в его адрес благодарности", - сообщил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин