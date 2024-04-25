https://ria.ru/20240425/forum-1942281554.html

Путин направил приветствие участникам форума "Города трудовой доблести"

Путин направил приветствие участникам форума "Города трудовой доблести" - РИА Новости, 25.04.2024

Путин направил приветствие участникам форума "Города трудовой доблести"

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского форума "Города трудовой доблести: кузница эффективных кадров", подчеркнул, что жители... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T15:22

2024-04-25T15:22

2024-04-25T15:22

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского форума "Города трудовой доблести: кузница эффективных кадров", подчеркнул, что жители городов, объединенных статусом "Города трудовой доблести", продолжают вносить значимый вклад в развитие страны своими успехами и достижениями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума "Города трудовой доблести: кузница эффективных кадров"... Уверен, что жители городов, объединенных высоким статусом "Города трудовой доблести", и впредь своими успехами и достижениями будут вносить значимый вклад в развитие России, укрепление обороноспособности страны, воспитывать молодежь на незыблемых ценностях преемственности поколений, патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отчизны, создавать условия для личностной, профессиональной, творческой самореализации юных земляков", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что на форуме собрались представители рабочих династий, крупных промышленных предприятий, учреждений культуры, образования, студентов средних специальных и высших учебных заведений, которым предстоит обсудить сохранение исторической памяти о трудовом подвиге их предков, которые в годы Великой Отечественной войны работали на оборонных заводах, в шахтах, госпиталях, тем самым обеспечивали фронт всем необходимым. Также президент добавил, что в мирное время эти люди продолжали самоотверженно служить Родине.

https://ria.ru/20240220/putin-1928419704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин