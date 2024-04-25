Путин направил приветствие участникам форума "Города трудовой доблести"
Путин отметил вклад форума "Города трудовой доблести" в развитие России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского форума "Города трудовой доблести: кузница эффективных кадров", подчеркнул, что жители городов, объединенных статусом "Города трудовой доблести", продолжают вносить значимый вклад в развитие страны своими успехами и достижениями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия Всероссийского форума "Города трудовой доблести: кузница эффективных кадров"... Уверен, что жители городов, объединенных высоким статусом "Города трудовой доблести", и впредь своими успехами и достижениями будут вносить значимый вклад в развитие России, укрепление обороноспособности страны, воспитывать молодежь на незыблемых ценностях преемственности поколений, патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отчизны, создавать условия для личностной, профессиональной, творческой самореализации юных земляков", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что на форуме собрались представители рабочих династий, крупных промышленных предприятий, учреждений культуры, образования, студентов средних специальных и высших учебных заведений, которым предстоит обсудить сохранение исторической памяти о трудовом подвиге их предков, которые в годы Великой Отечественной войны работали на оборонных заводах, в шахтах, госпиталях, тем самым обеспечивали фронт всем необходимым. Также президент добавил, что в мирное время эти люди продолжали самоотверженно служить Родине.
Путин отметил важность регулирования процессов трудовой миграции
20 февраля, 12:07